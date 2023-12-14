Orban, AB’ye resti çekti: Korkunç bir hata yapmak üzere

14 Aralık 2023 09:56 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 10:20

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Anadolu Ajansı

Rusya-Ukrayna savaşı şiddetini azaltmış olsa dahi 2 yıla yakın bir süredir devam ederken Kiev yönetimi, kendini Batı’daki bir ittifak çatısı altına alma girişimleri sürüyor. Bu kapsamda Volodomir Zelenskiy liderliğindeki Ukrayna, NATO ve Avrupa Birliği girmek için yoğun diplomatik faaliyet yürütüyor.

UKRAYNA’YA MACARİSTAN VETOSU

Ancak bu birlikteliğe AB içinde şiddetle karşı duran bir ülke var. Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkmaya devam ediyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunun bu haftaki AB Zirvesi'nin gündeminden çıkarılması gerektiğini zira Macaristan'ın Ukrayna'nın müzakerelere başlamasına onay vermeyeceğini belirterek, “AB, korkunç bir hata yapmak üzere” şeklinde değerlendirme yaptı.

Orban yaptığı açıklamada, yarın ve cuma günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek yılın son AB Zirvesi öncesinde ülkesinin Ukrayna'nın AB'ye üyelik müzakerelerine başlaması aleyhindeki tutumunu sürdüreceğini söyledi.

"AB, KORKUNÇ BİR HATA YAPMAK ÜZERE"

Ukrayna'nın hedefinin AB'ye tam üyelik yerine stratejik ortaklık olması gerektiğini vurgulayan Orban, Ukrayna'nın birliğe üyeliği konusunun bu haftaki AB Zirvesi'nin gündeminden çıkarılması gerektiğini zira Macaristan'ın Ukrayna'nın müzakerelere başlamasına onay vermeyeceğini belirtti. Orban, "AB, korkunç bir hata yapmak üzere. Birliğin 26 üyesi birden böyle bir hata yapacak olsa dahi bizim bu hatayı engellememiz gerekiyor" dedi.

“DESTEK VERELİM AMA BU ÜYELİK OLAMAZ”

Ukrayna'ya "stratejik ortaklık" teklif edilmesi gerektiğini savunan Orban, "Eğer Ukrayna'ya destek olmak istiyorsak, gelin jeostratejik bir sinyal gönderelim. Ama bu üyelik olamaz" ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın AB'den çıkma ihtimaline de değinen Orban, birlikten ayrılmayı arzulamadığını "bunun yerine Brüksel'e egemen olmayı ve Avrupa'nın tamamının Macaristan gibi olmasını" tercih edeceğini söyledi.