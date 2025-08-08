Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Orman yangını can aldı! Atina'da yasa boğan olay

Atina'da, Yunanistan'ı yasa boğan bir olay yaşandı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilis Vatrakoyanis, bölgede çıkan orman yangınında, yaklaşık 80 yaşındaki bir erkeğin cansız bedenini Keratea’nın Togani bölgesindeki evinde itfaiye ekiplerince bulunduğunu açıkladı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilis Vatrakoyanis, yaklaşık 80 yaşındaki bir erkeğin cansız bedeninin, Keratea’nın Togani bölgesindeki evinde itfaiye ekiplerince bulunduğunu açıkladı.

Ekiplerin, tahliye çalışmalarına yardım etmek amacıyla bölgeye gittiği, ancak olay yerine vardıklarında evin alevler içinde olduğunu ve bir kişinin hayatını kaybettiğini tespit ettikleri aktarıldı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Keratea’daki yangının yanı sıra Kefalonya Adası’nda Karavados ile Peratata arasında, Ahaia’da ve Megara’da çıkan orman yangınlarıyla da mücadele sürüyor. Adadaki yangında, şiddetli rüzgarın etkisiyle üç köy tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda kara ve hava aracı sevk edildi.

Yetkililer, tüm yangın bölgelerinde vatandaşlardan güvenlik talimatlarına uymaları ve tahliye çağrılarına derhal karşılık vermelerini istedi.

