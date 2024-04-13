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Orta Doğu krizi tırmanıyor! Biden tatilini yarıda kesti, Beyaz Saray'a dönüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Orta Doğu krizi tırmanıyor! Biden tatilini yarıda kesti, Beyaz Saray&#039;a dönüyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Biden, Orta Doğu'daki gelişmeleri takip edebilmek için tatilini yarıda kesip Beyaz Saray'a dönüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla tatilini yarıda keserek başkent Washington'a dönüyor.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Delaware'deki hafta sonu tatilini yarıda keserek bugün öğleden sonra ABD yerel saatiyle başkente dönecek.

Açıklamada, "Başkan bugün öğleden sonra Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili ulusal güvenlik ekibiyle istişareler için Beyaz Saray'a dönüyor." ifadesine yer verildi.

Biden, önceki gün yaptığı açıklamada, olası bir İran saldırısına karşı her anlamda İsrail'in yanında olduklarını belirtmişti. ABD medyasında yer alan haberlere göre, İran'ın 48 saat içinde bir saldırı düzenleyebileceği öne sürülmüş, Biden ise son açıklamasında İran'ın "her an" İsrail'e ceva verebileceğini dile getirmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

Beyaz Saray, İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasının bombalanmasına misilleme olarak İsrail'e saldırı düzenleme tehdidinin çok ciddi olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi toplantıda gazetecilere verdiği demeçte, "Burada İran'dan gelebilecek potansiyel tehdidin hala gerçek, geçerli ve kesinlikle inandırıcı olduğuna inanıyoruz ve bunu elimizden geldiğince yakından izliyoruz." dedi.

Kirby, "Odak noktamız İsrailli mevkidaşlarımızla görüşmeler yapmak ve sadece konuşmak değil, aynı zamanda onların ihtiyaç duydukları şeye sahip olduklarından ve kendilerini savunabildiklerinden emin olmak." diye konuştu.

ABD'nin  İsrail'in savunması ve meşru müdafaası konusundaki taahhütlerinde "ciddi olduklarını" ifade eden Kirby, İran'ın muhtemel saldırısına karşı alınan tedbirlerle ilgili detay vermedi.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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