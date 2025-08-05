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Yüzlerce kişi hastanelik olmuştu! Döner skandalında iddianame kabul edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yüzlerce kişi hastanelik olmuştu! Döner skandalında iddianame kabul edildi
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ramazan Bayramı'nın ilk 3 günü Kocaeli'de tavuk dönerden 648 kişinin zehirlenmişti. Tutuklu yargılanan işletme sahibi ve döner ustası hakkında iddianame kabul edildi. 1,5 yıldan 8 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan sanıklar perşembe günü ilk kez mahkeme karşısına çıkacak.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan işletmede 1-2 Nisan tarihlerinde tavuk döner yiyen 648 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı.

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkililerince yapılan kontrollerde, tavuk dönerden alınan numunenin test sonuçları olumsuz çıkmış ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlenmişti. İşletme mühürlenmiş, işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. ise tutuklanmıştı.

1,5 YILDAN 8 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Olaya ilişkin iddianame Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Olaya ilişkin ilk duruşma perşembe günü görülecek. İddianamede 287 mağdur ve 239 müşteki olduğu belirtildi. Sanıklar hakkında birden fazla kişiye yönelik "İnsanların hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bozuk veya zararlı gıda satma" suçundan 1,5 yıldan 8 yıla kadar cezalandırılmaları istendi.

Yüzlerce kişi hastanelik olmuştu! Döner skandalında iddianame kabul edildi - 1. Resim

"NUMUNE ALINDIKTAN SONRA DA SATIŞA DEVAM ETTİK"

İddianamede döner ustası K.Y. ifadesi yer aldı. K.Y., "Etler bize geldiğinde herhangi bir renk değişimi ve koku yoktu. E.T. ile birlikte dönerleri arefe gününden önce hazırlayıp buz dolabına kaldırdık. Bu dönerleri arefe günü ve bayramın birinci günü sattık. 1 Nisan'da yine aynı eti satarken polis memurları gelip etten numune aldı. Onlar gittikten sonra da satışa devam ettik.

"BİZ DE YEDİK AMA BİZE BİR ŞEY OLMADI"

Suçlamaları kabul etmeyen işletme sahibi E.T. ise "Aynı dönerden ben ve elemanlarım da yedi ancak bize bir şey olmadı. 29 Mart tarihinde anlaşmalı olduğumuz işletmeden kanatlı hayvan etlerini teslim aldık. Sosladık ve buzdolabına kaldırdık. 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde bu döneri sattık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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