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44 yaşındaki CEO'nun feci ölümü! Gökyüzünde arkadaşına çarptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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44 yaşındaki CEO&#039;nun feci ölümü! Gökyüzünde arkadaşına çarptı
Paraşüt, Ölüm, Kaza, Brezilya, CEO, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilya'da bir telekomünikasyon şirketinin CEO'su, paraşütle atlarken arkadaşıyla havada çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

Korkunç olay, Brezilya’da yaşandı. Bir telekomünikasyon şirketinin CEO'su olan Thomas Britis, Boituva kentindeki Ulusal Paraşüt Merkezi'nde küçük bir uçaktan atlarken arkadaşıyla çarpıştı. 

DİZİYLE KADASINA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, Britis’in arkadaşı diziyle 44 yaşındaki CEO’nun kafasına çarptı. 

44 yaşındaki CEO'nun feci ölümü! Gökyüzünde arkadaşına çarptı - 1. Resim

TARLAYA DÜŞTÜ

Yetkililerin aktardığına göre iki paraşüt de açıldı ancak Britis, paraşütünün kontrolünü kaybederek iniş alanından uzak bir tarlaya düştü. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç adam, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Boituva hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Ulusal ve uluslararası paraşütle atlama standartlarının gerektirdiği tüm güvenlik önlemleri titizlikle uygulanıyor ve atlama koşulları, ekipman ve meteorolojik faktörlerle ilgili ayrıntılı analizler de araştırılıyor" ifadelerine yer verildi.

44 yaşındaki CEO'nun feci ölümü! Gökyüzünde arkadaşına çarptı - 2. Resim

Britis’in cansız bedeni kesin ölüm nedenini belirlemek için Adli Tıp’a gönderilirken, havada çarpıştığı arkadaşı özel bir sağlık kuruluşuna kaldırıldı. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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