Ercüment Tatlıoğlu kimdir? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral öne çıkan isimlerden biri oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanı Omiral Ercüment Tatlıoğlu, Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısıyla yeniden gündeme geldi.

4 Ağustos 2022'de Adnan Özbal'ın yerine atanan Tatlıoğlu'nun görev süresi, bugün gerçekleştirilen toplantının ardından bir yıl daha uzatıldı. Peki, Ercüment Tatlıoğlu kimdir? İşte tüm ayrıntılar...

ERCÜMENT TATLIOĞLU KİMDİR?

Ercüment Tatlıoğlu 2 Haziran 1960 yılında İzmir'de doğdu. Türk asker ve Mevcut Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak bilinmektedir.

1977 yılında Deniz Lisesinden, 1981 yılında Deniz Harp Okulundan mezun olarak eğitim gördü. 1981-1990 yılları arasında TCG Gayret ve TCG Savaştepe muhriplerinde branş subaylığı ve bölüm amirliği, 1990-1992 yıllarında Deniz Harp Akademisi öğrenimi, 1992-1994 yılları arasında Ege Deniz Bölge Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini müteakip 1994-1996 yıllarında Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rhode Island eyaletindeki Newport şehrinde Deniz Kurmay Koleji eğitimini tamamladı.

1996-1998 yıllarında TCG Kılıç Ali Paşa II. komutanlığı ve komutanlığı, 1998-2000 yılları arasında TCG Zafer komutanlığı görevinin sonrasında TCG Gediz'in ABD'den transferi esnasında geminin ilk komutanı olarak 2000-2001 yıllarında görev yapmıştır.

Ardından 2001-2002 yıllarında yürüttüğü Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini üstlendi. Roma'da NATO Savunma Koleji eğitimini tamamlaması üzerine 2003-2004 yıllarında Belçikanın Mons şehrinde NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhında lojistik başkan yardımcılığı ve 2004-2006 yıllarında SHAPE Komuta Grubu Stratejik Plan şube müdürlüğü görevini tamamladı. Leuven Katolik Üniversitesinde "Avrupa Birliği Siyaseti ve Avrupa Birliği Politikaları" dalında yüksek lisans eğitimini ve Dokuz Eylül Üniversitesinde "Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği" doktorasını tamamladı..

1996-1998 yılları arasında TCG Kılıç Ali Paşa II. komutanlığı ve komutanlığı, 1998-2000 yılları arasında TCG Zafer komutanlığı görevinin ardından TCG Gediz'in ABD'den transferi sırasında geminin ilk komutanı olarak 2000-2001 yıllarında görev yapmıştır.

2001-2002'de yürüttüğü Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevi sonrası Roma'da NATO Savunma Koleji eğitimini tamamladı. 2003-2004 yıllarında Belçikanın Mons şehrinde NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhında lojistik başkan yardımcılığı ve 2004-2006 yıllarında SHAPE Komuta Grubu Stratejik Plan şube müdürlüğü görevini icra etmiştir.

Leuven Katolik Üniversitesinde "Avrupa Birliği Siyaseti ve Avrupa Birliği Politikaları" dalında yüksek lisans eğitimini ve Dokuz Eylül Üniversitesinde "Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği" doktorasını tamamladı.