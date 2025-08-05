Abdurrahman Tutdere kimdir, nereli, kaç yaşında? Adıyaman Belediye Başkanı göreve iade edildi

Abdurrahman Tutdere İçişleri Bakanlığı’nın 10 Temmuz 2025 tarihinde uyguladığı tedbir doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı. Peki, Abdurrahman Tutdere kimdir, nereli, kaç yaşında?

ABDURRAHMAN TUTUKDERE KİMDİR?

Abdurrahman Tutdere avukat ve siyasetçi olarak tanınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu olan Tutdere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde iki dönem Adıyaman milletvekili olarak görev yaptı.

2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olarak Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Hukuk eğitimi aldıktan sonra uzun yıllar serbest avukatlık yaptı ve çocuk hakları alanında çeşitli platformlarda aktif rol aldı.

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ABDURRAHMAN TUTUKDERE NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1976 yılında Adıyaman’ın Bağlıca köyünde dünyaya gelen Abdurrahman Tutdere 47 yaşındadır. Tutdere eğitimini Erzincan Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Doğduğu şehirde aktif olarak siyasi ve hukuki çalışmalarına devam etti.

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN TUTUKDERE GÖREVE İADE EDİLDİ

Geçtiğimiz dönemde hakkında yürütülen soruşturma kapsamında geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İçişleri Bakanlığı tarafından görevine yeniden iade edildi.

Tutdere hakkındaki “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol kararı kaldırıldıktan sonra başkanlık görevine dönmesi resmiyet kazandı.

Abdurrahman Tutdere Adıyaman Belediye Başkanı olarak çalışmalarına devam edecek.