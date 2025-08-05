Yeni Genel Kurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve 2.5 saat süren Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından alınan kararlarda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edildi, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

YENİ GENEL KURMAY BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

9 Mart 1961 yılında Artvin'de doğan Selçuk Bayraktaroğlu, üçüncü sınıfta girerek 1977'de Kuleli Askerî Lisesini, 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezini bitirdi. 1993'te Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu.

1997'de Silahlı Kuvvetler Akademisini bitiren Selçuk Bayraktaroğlu, 2000'de muhabere kurmay albay rütbesine terfi etti.

2009'a kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı.

2009'da tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2009-2011 arası 9. Motorize Piyade Tugayı komutanlığı, 2011-2013 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı yaptı.

2013'te tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2013-2014 arası Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 arası 3. Ordu Kurmay Başkanlığı yaptı.

2016'da korgeneral rütbesine terfi ederek Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı. 10 Ocak 2020'de Metin Gürak'ın Libya'da görevlendirilmesi üzerine Genelkurmay 2. Başkanlığına vekalet etmeye başladı.

2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 24 Ağustos 2021'de asaleten Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı. 2

4 Aralık 2021'de Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. 16 Ağustos 2023'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine başladı.

5 Ağustos 2025'te ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edilmesiyle yeni Genelkurmay Başkanı oldu.

Sıkça Sorulan Sorular Yeni Genelkurmay Başkanı kim? YAŞ kararıyla yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu. Selçuk Bayraktaroğlu nereli? Sel.uk Bayraktaroğlu, 1961 yılında Artvin'de doğdu.