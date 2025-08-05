Metin Tokel kimdir, nereli, kaç yaşında? Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Metin Tokel atandı

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay Başkanlığı’na atanırken, Orgeneral Metin Tokel Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Peki, Metin Tokel kimdir, nereli, kaç yaşında?

METİN TOKEL KİMDİR?

Orgeneral Metin Tokel 2025 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar boyunca çeşitli kademelerde görev yapan Tokel, bugüne kadar birçok önemli askeri birliği komuta etti.

Kariyerine 1983 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olarak başlayan Tokel, 1995 yılında Kara Harp Akademisi’ni kurmay subay olarak tamamladı. TSK içerisinde 34. Hudut Tugayı, 3. Piyade Tümeni, 6. Kolordu, 2. Ordu ve 1. Ordu gibi kritik görevlerde bulunan Tokel, NATO’da da kurmay başkanlığı yaptı.

METİN TOKEL NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Metin Tokel 1961 yılında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Kocaelili olan Tokel 63 yaşındadır.

Askeri eğitimini Topçu ve Füze Okulu'nda tamamladıktan sonra, hizmet hayatında istikrarlı bir yükselişle Türk Kara Kuvvetleri’nin en üst düzeyine kadar ulaştı.

METİN TOKEL EVLİ Mİ?

Orgeneral Metin Tokel evlidir. Eşi Zennure Tokel ile üç çocuk sahibidirler.