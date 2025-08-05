Titan denizaltısının kara kutusu açıldı! ABD’den 335 sayfalık şok rapor

ABD Sahil Güvenliği, Haziran 2023’te Titanik enkazına yapılan dalışta patlayan OceanGate’in Titan denizaltısına ilişkin kapsamlı soruşturma raporunu yayımladı.

'YASAL DENETİMDEN KAÇMAK İÇİN GÖZDAĞI VERİLDİ'

Raporda Titan denizaltısının "yasal denetimden kaçmak için yıldırma taktiklerinden yararlanılarak" işletildiği ifade edildi.

OceanGate'in Everett, Washington merkezli olduğu bilgisi verilirken, şirketin yöneticilerinin federal ve bağımsız denetim mekanizmalarından kaçınmak için bilinçli olarak düzenleyici karmaşa oluşturduğu vurgulandı.

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"ZEHİRLİ BİR İŞYERİ ORTAMI" VARDI

Soruşturma bulgularına göre OceanGate yönetimi, çalışanların güvenlik endişelerini dile getirmelerini engellemek için "işten atılma tehdidini" sistematik olarak kullandı. Raporda "şirket içinde zehirli bir işyeri ortamı oluşturulduğu" açıkça belirtildi.

OceanGate CEO’su Stockton Rush’ın, güvenlik verilerini ve önleyici bakım prosedürlerini "tamamen göz ardı ettiği" ve olaydan önceki süreçte "ihmaller sergilediği" kaydedildi.

"YASAL DENETİMDEN KAÇMAK İÇİN GÖZDAĞI VERİLDİ"

Raporda Titan denizaltısının "yasal denetimden kaçmak için yıldırma taktiklerinden yararlanılarak" işletildiği ifade edildi. OceanGate'in Everett, Washington merkezli olduğu bilgisi verilirken, şirketin yöneticilerinin federal ve bağımsız denetim mekanizmalarından kaçınmak için bilinçli olarak düzenleyici karmaşa oluşturduğu vurgulandı.

OceanGate CEO’su Stockton Rush’ın, güvenlik verilerini ve önleyici bakım prosedürlerini "tamamen göz ardı ettiği" ve olaydan önceki süreçte "ihmaller sergilediği" kaydedildi.

'LİSE PROJESİ GİBİ' GÖVDE TASARIMI

OceanGate’in eski mühendislik direktörünün ifadesine göre, Titan denizaltısının gövdesi bir “lise projesine” benziyordu. 2022 yılında OceanGate için çalışan bir müteahhit ise üst düzey yöneticilere ilettiği güvenlik uyarıları sonrası "kovboy değil misin, biz yenilikçiyiz" tepkisiyle karşılaştı.

ÖLÜMCÜL DALIŞTA BEŞ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haziran 2023’teki felakette hayatını kaybedenler arasında OceanGate CEO’su Stockton Rush, İngiliz iş insanı Hamish Harding, Fransız kaşif Paul-Henri Nargeolet ve Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ile 19 yaşındaki oğlu Suleman Dawood yer alıyordu.

Dalış sırasında denizaltının 90. dakikasında yapısal bütünlük kaybı yaşandı ve beş yolcu anında hayatını kaybetti.

PATLAMAYA GİDEN SÜREÇTE SEKİZ 'BİRİNCİL NEDEN' BELİRLENDİ

ABD Sahil Güvenliği tarafından açıklanan 335 sayfalık raporda, patlamaya yol açan sekiz “birincil nedensel faktör” tespit edildi. Bunlar arasında önleyici bakım eksikliği, yetersiz test süreçleri ve bağımsız mühendislik incelemelerinin yapılmaması gibi ciddi güvenlik açıkları yer aldı.

OCEANGATE'İN KRİTİK GÜVENLİK KUSURLARI RAPORLA BELGELENMİŞ OLDU

Raporda şu ifadeye yer verildi:

"OceanGate, stratejik olarak mevzuat karmaşası ve gözetim zorlukları varken, Titan’ı derin deniz güvenlik protokollerinin tamamen dışında çalıştırmayı başardı."

NETFLİX BELGESELİNDEKİ YORUMLARI GÜNDEME GELMİŞTİ

OceanGate CEO’su Stockton Rush’ın, kazadan önce bir belgeselde yaptığı "risk olmadan keşif olmaz" yorumu da kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Titan faciası sonrasında bu sözler tekrar gündeme geldi.

SORUŞTURMA SONRASI DAVA SÜRECİ BAŞLAYABİLİR

Raporda "potansiyel suç unsurlarının" da bulunduğu belirtilirken, Stockton Rush'ın hayatta olması durumunda bazı suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği de aktarıldı.