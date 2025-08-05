20 yaşında kendi ülkesini kurdu! 400'den fazla vatandaşı var

Tuna Nehri üzerinde, Hırvatistan ile Sırbistan arasındaki sahipsiz toprakta kurulan Özgür Verdis Cumhuriyeti, 20 yaşındaki bir gencin liderliğinde bağımsızlığını ilan etti. 125 dönümlük alana kurulan mikro devletin kendi bayrağı, para birimi, kabinesi ve 400'den fazla vatandaşı bulunuyor.

Bu sıradışı ülkenin kurucusu, yalnızca 20 yaşındaki İngiliz vatandaşı Daniel Jackson. "Verdis sadece bir düşünce deneyiydi, şimdi ise gerçek bir ülkeye dönüştü" diyen Jackson, 14 yaşında arkadaşlarıyla başlattığı projeyi bugün "sürgündeki bir hükümet" olarak sürdürüyor.

"İKTİDARLA İLGİLENMİYORUM, SADECE VATANDAŞ OLMAK İSTİYORUM"

Jackson, 30 Mayıs 2019'da Verdis’in bağımsızlığını ilan ettiğini belirtiyor. Başlangıçta sadece dört kişiyle yola çıkan Verdis'in bugün 15 binden fazla başvuru arasından 400 resmî vatandaşı bulunuyor. Her başvurana pasaport veriliyor ancak bu belgelerin uluslararası seyahatlerde geçerli olmadığı özellikle vurgulanmakta.

"Başarılı olursam istifa edeceğim ve seçim çağrısı yapacağım. İktidarla ilgilenmiyorum. Sadece bir vatandaş olmak istiyorum" diyen Jackson, Hırvatistan tarafından sınır dışı edilip ülkeye ömür boyu giriş yasağı almasına rağmen pes etmediğini duyurdu.

HIRVATİSTAN'DAN YASAK!

Verdis'e yalnızca Hırvatistan’ın Osijek kentinden tekneyle ulaşım sağlanabiliyor. Ancak Ekim 2023’te Hırvat polisi Jackson ve beraberindeki birkaç kişiyi gözaltına alarak sınır dışı etti. Jackson bu olaya ilişkin "Bizi sınır dışı ettiler ama nedenini söylemediler, sadece iç güvenlik tehdidi olduğumuzu söylediler" açıklamasında bulundu.

Jackson, Hırvat yetkilileri, Sırbistan üzerinden Verdis’e erişimi engellemek için bölgeye gizli gözetleme sistemleri kurmakla da suçladı.

Buna karşın, Sırbistan’ın Belgrad kentine sık sık gittiğini ve daha anlayışlı bir yaklaşım gördüğünü ifade eden Jackson, Verdis’i bir gün fiziksel olarak da hayata geçirme umudunu sürdürüyor:

"Mesele karaya dönüp dönmeyeceğimiz değil, ne zaman döneceğimiz."

SADECE ORMAN GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA...

Verdis'in resmi dilleri İngilizce, Hırvatça ve Sırpça. Ülkenin para birimi Euro. Jackson’a göre, yüzeyde yalnızca orman gibi görünen bu alan aslında "bir hayalin ete kemiğe büründüğü yer".