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Trump'ın hedef aldığı ülke iflas bayrağını çekti! Ulusal afet hali ilan edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump&#039;ın hedef aldığı ülke iflas bayrağını çekti! Ulusal afet hali ilan edildi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump’ın hedef aldığı Afrika ülkesi Lesotho, ekonomik krizle sarsılıyor. Trump’ın “hiç kimsenin adını bile duymadığı ülke” diyerek küçümsediği Lesotho, ABD’nin uyguladığı yüksek gümrük tarifeleri sonrası ağır iş kayıpları yaşadı. Genç işsizliğin yüzde 50'ye ulaştığı ülkede, hükümet 30 Haziran 2027’ye kadar sürecek ulusal afet hali ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef aldığı Afrika ülkesi Lesotho, artan işsizlik nedeniyle ulusal afet hali ilan etti.

ULUSAL AFET HALİ İLAN EDİLDİ

Afrika'nın güneyinde bulunan Lesotho'nun Başbakan Yardımcısı Nthomeng Majara, yaptığı açıklamada, yüzde 30 seviyesine ulaşan yüksek işsizlik oranı ve artan kitlesel iş kayıpları nedeniyle ulusal afet hali ilan edildiğini duyurdu.

Majara, işsizlik etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını öngören ulusal afet halinin 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacağını belirtti. Yaklaşık 2,3 milyonluk nüfusa sahip Lesotho'da resmi verilere göre 2025 itibarıyla genç işsizlik seviyesi yüzde 50 seviyesine ulaşmış bulunuyor.

"HİÇ KİMSENİN ADINI BİLE DUYMADIĞI BİR ÜLKE"

Trump, mart ayında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen dış yardımların ifşasına ilişkin açıklamasında, 8 milyon dolarlık yardım alan Lesotho'yu "hiç kimsenin adını bile duymadığı bir ülke" olarak nitelendirmişti. Öte yandan Trump'ın nisan ayında ülkenin ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında yüzde 50'lik gümrük tarifesi uyguladığı Lesotho, ABD'nin en yüksek tarifeyi uyguladığı ülke olmuştu. Bu gümrük tarifesinin uygulanması daha sonra durdurulsa da, ikinci en büyük ihracat partneri ABD olan Lesotho ekonomisi üzerinde iş kayıpları üzerinden yıkıcı etkilere neden olmuştu.

Ekonomik veri platformu OEC verilerine göre, 2023 yılında Lesotho, ABD'ye 228 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu ülkeden ithalatı 8 milyon doların altında kalmıştı. Dış ticaretinin yüzde 80'inden fazlasını tek komşusu Güney Afrika Cumhuriyeti ile gerçekleştiren Lesotho için ABD'ye yapılan ihracat, ülke GSYİH'sinin yüzde 10'dan fazlasına denk geliyor. Lesotho'dan ABD'ye yapılan ihracatın temelini tekstil sektörü meydana getirirken, bu sektör ülkede yaklaşık 40 bin kişiyi istihdam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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