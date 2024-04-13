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Beşiktaş'ta Chamberlain geri döndü! Samsunspor maçında oyuna dahil oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ta Chamberlain geri döndü! Samsunspor maçında oyuna dahil oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığını atlatan Alex-Oxlade Chamberlain, Samsunspor karşılaşmasının 67.dakikasında oyuna dahil oldu. İngiliz yıldız Milot Rashica'nın yerine oyuna girdi.

Beşiktaş'ta Alex Oxlade Chamberlain sevinci yaşanıyor. 21 Aralık'taki Corendon Alanyaspor karşılaşmasında adalesinden sakatlanan Chamberlain'in sezonu kapattığı iddia edilmişti.

CHAMBERLAİN OYUNA GİRDİ

İngiliz oyuncu, yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 3.5 ay sonra sahalara döndü.

Beşiktaş'ta Chamberlain geri döndü! Samsunspor maçında oyuna dahil oldu - 1. Resim

Beşiktaş'ın Samsunspor ile oynadığı karşılaşmanın 67.dakikasında Chamberlain, Rashica'nın yerine oyuna dahil oldu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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