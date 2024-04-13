Karagümrük - Fenerbahçe maçı 14 Nisan Pazar günü saat 19:00’da başlayacak

Fenerbahçe Süper Lig'deki zirve yarışında önemli bir maça hazırlanıyor. Son 5 lig maçını kazanarak Galatasaray'ın ardından liderlik koltuğunu takip eden sarı-lacivertliler milli ara dönüşünde Adana Demirspor'u 4-2 yenerek moral depoladı. Şimdi ise tüm dikkatler Karagümrük maçında! Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in zirve yarışında yer alan Fenerbahçe, Karagümrük ile kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Fenerbahçe son 5 lig maçını kazanarak Galatasaray'ı takip ediyor. Milli ara dönüşünde Adana Demirspor'u 4-2 yenerek taraftarlara sevin yaşatan Fenerbahçe için önemli bir karşılaşma geliyor: Karagümrük-Fenerbahçe maçı hangi gün oynanacak?

Karagümrük - Fenerbahçe karşılaşması 14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından izlenebilecek. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

FENERBAHÇE SON DURUM NEDİR?

Avrupa Kupası'ndaki Olympiakos maçının ardından Fenerbahçe, Karagümrük maçı için hazırlıklarını tamamladı. İsmail Kartal yönetimindeki takım, bu sezonun en golcü performanslarından birini sergiliyor. 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle toplamda 82 puan toplayan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 83 kez havalandırırken kalesinde 27 gol gördü.

KARAGÜMRÜK SON DURUM NEDİR?

Fatih Karagümrük, ligdeki ardışık mağlubiyetlerin ardından 18. sıraya geriledi. Bu sezon 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan İstanbul ekibi, toplamda 30 puanla 18. sırada yer alıyor.