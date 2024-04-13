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İsmail Kartal, Szymanski'nin alternatifini buldu! Karagümrük maçının 10 numarası belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: NTV Spor
- Güncelleme:
İsmail Kartal, Szymanski&#039;nin alternatifini buldu! Karagümrük maçının 10 numarası belli oldu

Spor Haberleri  / NTV Spor

Fenerbahçe'de, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi sakatlıklar can sıkıyor. İsmail Kartal'ın, Sebasian Szymanski'nin yerine oynatacağı isim belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. 

Sarı lacivertli takımda tedavileri süren Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder'in yanı sıra kart cezaları bulunan Sebasian Szymanski ve İrfan Can Eğribayat forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Osayi-Samuel, Djiku, King ve Becao'nun durumu maç saatinde netleşecek. 

İsmail Kartal, Szymanski'nin alternatifini buldu! Karagümrük maçının 10 numarası belli oldu - 1. Resim

10 NUMARA ZAJC'A

İsmail Kartal, sezon başından bu yana kilit isimlerinden birisi olan Sebasian Szymanski'nin yerine alternatif isimler arıyor.

Kartal'ın cezalı Szymanski'nin yerine Zajc'a forma vermesi bekleniyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: NTV Spor
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