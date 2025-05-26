Otobüs durağında dehşet! Engelli kıza kabusu yaşattılar

Hawaii'nin Honolulu kentinde yaşları 13, 14, 16 ve 18 olan 4 genç, 21 yaşındaki engelli bir genç kızı öldüresiye darp etti. Darp görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla harekete geçen polis ekipleri, 4 zanlıyı tutukladı.

Dehşete düşüren olay, Hawaii'nin Honolulu kentinde bir otobüs durağında yaşandı. Durakta 21 yaşındaki engelli kızın etrafını çevreleyen 4 saldırgan, ondan çantasını çıkarmasını istedi. Engelli kızın istediklerini yapmaması üzerine aralarında tartışma çıktı.

TEKMELEMEYE BAŞLADILAR

4 şahıs, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle zavallı kızı yere düşürüp tekmelemeye başladı. O anlar saniye saniye görüntülenerek bir saldırganın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaşları yaşları 13, 14, 16 ve 18 olan 4 genci tutuklayarak cezaevine sevk etti. Çıkarıldıkları mahkemede konuşan gençlerden biri, olayın otobüste hakaretle başladığını söyleyerek "Otobüste olaylar yaşandı ve işler kontrolden çıktı. Bu yüzden kızla kavga etmem gerektiğini düşündüm.'' ifadelerinde bulundu.

Daha sonra yaptıkları için pişman olduğunu söyleyen genç, "Onunla kavga etmek istemedim. Ama yine de yaptım. Bu yüzden onunla konuştum ama yine de yaptığım şey için özür dilerim, bunu yapmak istememiştim." şeklinde konuştu.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.