Öz evladına yaptığı korku filmlerini aratmadı! Günün en korkunç haberi: Ayı kafesine attı, bıçakladı...

Öz evladına yaptığı korku filmlerini aratmadı! Günün en korkunç haberi: Ayı kafesine attı, bıçakladı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Öz evladına yaptığı korku filmlerini aratmadı! Günün en korkunç haberi: Ayı kafesine attı, bıçakladı...
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Özbekistan'da bir kadın, 7 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü. Kadının 3 yıl önce de öldürdüğü kızını ayı kafesine attığı ortaya çıktı. Annenin 2022 yılından bu yana psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Dehşete düşüren olayın adresi Özbekistan'ın başkenti Taşkent oldu. 34 yaşındaki kadın, bir hafta önce 7 yaşındaki kız çocuğunu bıçakladı. 

Küçük kız defalarca kez bıçaklanmasının ardından olay yerinde hayatını kaybetti.

Özbekistan Başsavcılık Basın Sözcüsü Hayot Şamsutdinov, olaya ilişkin açıklamasında kasıtlı cinayet suçundan dava açılarak soruşturma başlatıldığını, şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

RUH HASTALIĞI ÇIKTI!

Kadının 2022'den beri Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı. 2 Ağustos'unda ayakta tedavi görmek üzere taburcu edilen kadının bir oğlunun daha olduğu aktarıldı.

AYI KAFESİNE DE ATMIŞ

Öte yandan adı açıklanmayan anne 2022 yılının Ocak ayında 3 yaşında olan kızını hayvanat bahçesinde ayının kafesine atmış, yükseklikten düşen kız yaralanmıştı.

Anne, ise cinayete teşebbüsten suçlu bulunmuş psikiyatri hastanesine zorla yatırılmıştı.

