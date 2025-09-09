"Kendisi düşmüş" savunmasıyla kapatılan skandal! Kuvöz faciasına ceza yok

Akıllara zarar olay Eskişehir'de yaşandı. 31 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayfer Sekman 2023 tarihinde 7 aylıkken sezaryenle biri erkek diğeri kız ikiz bebek dünyaya getirdi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde doğan Süleyman bebek 17 günlükken kuvöze düşmesiyle ailenin kabusu başladı. Belli bir zaman sonra ikizler arasındaki farklılıklar ailenin dikkatini çekti. Zeynep oturmaya ve daha sonra yürümeye başlarken, Süleyman bebeğin bunları yapamadığı fark edildi.

SORUMLU EBE SORUŞTURMA GEÇİRMEDİ

Nöroloji uzmanına götürülen ve muayene edilen Süleyman Sekman'a serebral palsi tanısı konuldu. Bunun üzerine yapılan tahkikatta Süleyman'ın kuvözden düşmesiyle hastalığının bir ilgi ve alakasının olmadığı tespit edildiği aileye bildirildi. Düşmenin hastalıkla ilgisi olmadığı gerekçe gösterilerek Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından mesul ebe hakkında soruşturma izni verilmediği ailenin avukatı Buğra Sarı tarafından belirtildi. Avukat Sarı tarafından karar, Bölge İdare Mahkemesi'ne taşınarak itiraz yapıldı. Süleyman bebek tutunarak ayağa kalkarken 2 yıldır fizik tedavi alıyor.

Süleyman bebeğin annesi Ayfer Sekman konuyla ilgili, 'Bir sıkıntı yok. Sadece elmacık kemiğinde kırık var' dediler ama o da geçiciymiş. 'Bizi şikayet edebilirsin' dediler. Çocuk iyiyse, bir sıkıntısı yoksa niye şikayet edelim diye düşündük. İkisi de 47 gün kuvözde kaldı. Çıktıktan sonra evde zaten bakımını yaptık, kontrolleri oldu.

Bir gün yine hastaneye gittiğimizde nöroloji doktoru Zeynep'in iyi olduğunu, ikizi Süleyman'a serebral palsi hastası tanısı koydu ve bizi fiziğe yönlendirdi. 2 senedir tedavisini görüyor. Fiziğe gitmeden önce bir eksikliği falan yoktu ya da ben fark etmedim. Zeynep oturmaya başladı, Süleyman oturmuyordu." dedi.

"HERKES OYNUYOR O BAKIYOR"

Adli sürecin devam ettiğini söyleyen Ayfer Sekman şöyle konuştu:

"Şu anda avukatımız davaya bakıyor. Bu durumu reddetmişler, 'biz çocuğu düşürmedik, çocuk kendisi düşmüş' diye ifade vermişler. Yani çocuğun düştüğünü kabul etmiyorlar. Madem o kadar çok hareketliydi, şimdi niye hareketli değil?

Kardeşleri dışarı çıkıyor, oynuyor, o kucağımda öylece bakıyor. Şu an 2 buçuk yaşında. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Destek olmak isteyen varsa lütfen destek olsunlar. Ben tek başına 4 çocuğa bakan bir anneyim."

AVUKATI OLAYI ANLATTI

Konuyla alakalı Avukat Buğra Sarı, "Yapılan tahkikatta Süleyman'ın kuvözden düşmesiyle hastalığının bir ilgi ve alakasının olmadığı tespit edilmiş. Bu nedenle Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından mesul ebe hakkında soruşturma izni verilmedi. Biz bu soruşturma izni verilmemesi kararına bölge idare mahkemesine itirazımızı yaptık.

Şu anda sonucu bekliyoruz. Durum için yapılan tahkikata ilişkin doküman elimizde. Hemşire kendisinin nöbette olduğunu o gün, Süleyman'ı yatırdığını kuvöze daha sonrasında başka bir yere gittiğini, aradan bir zaman sonra geldiğinde küçük Süleyman'ı yerde gördüğünü belirtmiş, durumu bildirmiş ilgililere.

Hatta kuvöz bakımı için gelmişler ve vidanın düşmüş olduğunu fark etmişler. Bu konuyla alakalı olarak benim hiçbir sorumluluğum yok ve vicdanım rahat şeklinde bir beyanda bulunmuş. Fakat dediğimiz gibi küçücük 17 günlük bir bebeğin sağa sola bile dönemeyeceği izahtan var.

O bebeğin oradan düşmesiyle ilgili olarak ebenin vicdanının rahat olmasını kabul etmiyoruz. Gerçekten tahkikatın sonucunda tahkikatı raporunu düzenleyen kişi ebenin sorumlu ve ihmalkâr olduğunu ve bu nedenle hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiğini mesleki sorumluluk kuruluna mütalaa etmişse de, mesleki sorumluluk kurulu bu konuyla alakalı hiçbir nüansa değinmeden soruşturma izni verilmemesi kararı verdi. Gerçekten de soruşturma izni verilmemesi kararını birkaç satırdan ibaret ve matbu bir karara benziyor. Bu gerçekten bizim vicdanımızı rahatsız etti, itirazda bulunduk. Gerekli incelemeyi bölge idare mahkemesinin yapacağına inanıyoruz" diye konuştu.