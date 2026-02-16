Erzurum’da ağır koku sonrasında mahallelinin ihbarı korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. 73 yaşındaki M.A.’nın psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık 10 yıl boyunca evinde çöp biriktirdiği öğrenildi.

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde vatandaşların ihbarı sonrasında ortaya çıkan manzara herkesi şoke etti. Yakutiye Belediyesi ekipleri, çevreye yayılan ağır koku ve artan şikâyetler üzerine harekete geçti.

10 YIL BİRİKTİRMİŞ

Vatandaşların ihbarıyla ekipler evde inceleme başlatırken, 73 yaşındaki M.A.’nın psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık 10 yıl boyunca evinde çöp biriktirdiği ortaya çıktı.

TONLARCA ÇÖP ÇIKTI

Ağır koku, mahallede etkisini kaybetmezken, bodrum kattaki dairede kapsamlı bir tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

TEMİZLİK 3 GÜN SÜRDÜ

Evde yapılan temizlik sonrasında adresten yaklaşık tonlarca çöp çıkarıldı. Yoğun ve titiz bir şekilde yürütülen temizlik çalışmalarının 3 gün sürdüğü ifade edildi. Tamamen boşaltılan dairede, dezenfekte ve ilaçlama işlemleri de gerçekleştirildi. Temizlenen evin M.A.’nın yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

