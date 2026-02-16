10 yıl biriktirmiş, tonlarca var! Çöp evi temizlemesi 3 gün sürdü
Erzurum’da ağır koku sonrasında mahallelinin ihbarı korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. 73 yaşındaki M.A.’nın psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık 10 yıl boyunca evinde çöp biriktirdiği öğrenildi.
- Erzurum Yakutiye'de, vatandaş şikayetleri üzerine bir evde tonlarca çöp biriktiği ortaya çıktı.
- 73 yaşındaki ev sahibinin psikolojik sorunlar nedeniyle yaklaşık 10 yıl boyunca çöp biriktirdiği belirlendi.
- Yakutiye Belediyesi ekipleri, 3 gün süren yoğun bir çalışmayla evden tonlarca çöp çıkardı.
- Temizlik sonrası daire dezenfekte ve ilaçlama işlemleri yapılarak ev sahibinin yakınlarına teslim edilecek.
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde vatandaşların ihbarı sonrasında ortaya çıkan manzara herkesi şoke etti. Yakutiye Belediyesi ekipleri, çevreye yayılan ağır koku ve artan şikâyetler üzerine harekete geçti.
10 YIL BİRİKTİRMİŞ
Vatandaşların ihbarıyla ekipler evde inceleme başlatırken, 73 yaşındaki M.A.’nın psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık 10 yıl boyunca evinde çöp biriktirdiği ortaya çıktı.
TONLARCA ÇÖP ÇIKTI
Ağır koku, mahallede etkisini kaybetmezken, bodrum kattaki dairede kapsamlı bir tahliye ve temizlik çalışması başlattı.
TEMİZLİK 3 GÜN SÜRDÜ
Evde yapılan temizlik sonrasında adresten yaklaşık tonlarca çöp çıkarıldı. Yoğun ve titiz bir şekilde yürütülen temizlik çalışmalarının 3 gün sürdüğü ifade edildi. Tamamen boşaltılan dairede, dezenfekte ve ilaçlama işlemleri de gerçekleştirildi. Temizlenen evin M.A.’nın yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.