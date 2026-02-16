Enflasyon raporu sunumunun ardından “mart ayında ölçülü bir faiz indirimi” olabileceği beklentileri öne çıktı. TCMB’nin adımları krediler cephesinde de dikkatle takip edilirken; bir süredir yükseliş eğiliminde hareket eden ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yeni düşüşler dikkat çekiyor. %2,99 olan en düşük ihtiyaç kredisi oranı bu hafta %2,79’a geriledi. En ucuz krediler hangi bankalarda? 250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda şubat ayının en önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkan “TCMB 1. Enflasyon Raporu” geçen hafta açıklandı.

Merkez Bankası, 2026 yıl sonu için daha önce %13-%19 olan enflasyon tahmin aralığını, %15-%21 bandına yükseltti. Bu karar, ocak ayında %4,84 olarak gerçekleşen ve beklentileri aşan aylık TÜFE’nin ardından geldi.

HANGİ MESAJLAR VERİLDİ?

Merkez Bankası tarafından verilen mesajlarda;

-Politika faizine ilişkin atılacak adımlara karar verilirken, enflasyonun ana eğilimine ve beklentilere bakıldığı,

-Faiz adımlarının büyüklüğünün enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirildiği,

ŞUBAT BEKLENTİLERİ

-Şubat ayında da öncü verilere göre gıda kaynaklı bir enflasyonun söz konusu olduğu ve bu etki ile manşet enflasyonda sınırlı bir artış görülebileceği,

-Normal şartlar altında ise enflasyonda ana eğilimin mart ayından itibaren (aylık TÜFE’nin yüzde 1’inde altında gerçekleştiği) kasım-aralık seviyelerine yaklaşabileceği,

-Önceki kararlarda olduğu gibi bundan sonra da veri odaklı gidileceği ve enflasyon görünümü açısından ana eğilim göstergelerinin yakından izlendiği vurguları öne çıktı.

FAİZ İNDİRİMLERİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın "Mevcut enflasyon görünümüne, hedeflerimize, talep koşullarına, beklentilere baktığımızda, (faiz indirimi) adım büyüklüğünün kısa dönemde artması için gereken eşik, bir miktar yüksek diye değerlendiriyoruz." ifadeleri de dikkat çekti.

Bu ifadeler piyasada, “mart ayında ölçülü bir faiz indirimi” olabileceği beklentilerinin öne çıkmasını sağladı.

İHTİYAÇ KREDİLERİ

TCMB’nin gelecek dönemdeki faiz adımları, krediler cephesinde de dikkatle takip ediliyor. Bir süredir sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket eden ihtiyaç kredisi faiz oranlarında ise kampanyalar kapsamında yeni düşüşler dikkat çekiyor. Geçen hafta başına kadar %2,99 olan en düşük ihtiyaç kredisi oranı, bu hafta %2,79’a geriledi.

EN UCUZ KREDİLER

16 Şubat 2026 itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz ihtiyaç kredileri şöyle:

-Alternatif Bank: %2,79

-TEB: %2,99

-ING: %3,29

-ON Dijital: %3,29

-Yapı Kredi: %3,49

-Enpara: %3,49

-Getir Finans: %3,49

-Denizbank: %3,61

-QNB: %3,64

250 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alındığında 250 bin TL’nin güncel geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi tutarı: 250 bin TL

-Kredi vadesi: 12 ay

-Kredi oranı: %2,79

-Aylık taksit: 26 bin 65 TL

-Toplam geri ödeme: 312 bin 777 TL

-Kredi tahsis tutarı: Bin 250 TL

