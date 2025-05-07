Pakistan'da acil durum ilan edildi: Tüm hastaneler yüksek alarm seviyesine geçti

Pakistan'da, Hindistan'ın füze saldırıları ve karşılıklı çatışmalar sonrası başkent İslamabad'da acil durum ilan edildi. Başkentte, olası bir topyekün savaş durumuna karşı tüm hastaneler yüksek alarm durumuna geçti. Ülkenin birçok yerinde ise halka, evlerinin ışıklarını kapatmaları konusunda talimat verildi.

Hindistan'ın önceki gün füzelerle hedef aldığı ve çatışmaya başladığı Pakistan'da yeni savaş kararları alındı. Pakistan hükümeti, topyekün savaş ihtimaline karşı başkent İslamabad'da acil durum ilan etti.

Hindistan'ın 6 Mayıs gecesi Pakistan'a düzenlediği hava saldırıları sonrası iki ülke arasında resmen bir çatışma ortamı doğmuş ve Pakistan, misilleme saldırılarda bulunmuştu. Nükleer başlığa sahip olan iki ülke arasındaki çatışma sonrası bölgeden yeni haberler geldi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ, HASTANELER YÜKSEK ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Pakistan hükümeti, Hindistan ile topyekün savaş ihtimaline karşı başkent İslamabad'da acil durum ilan etti. Hükümet organları tarafından yapılan açıklamada başkentteki tüm hastaneler yüksek alarm durumuna geçti.

PAKİSTAN'DA KARARTMA UYGULAMASI BAŞLADI

Diğer taraftan, Hindistan savaş uçaklarının saldırıları ve füze tehdidi nedeniyle birçok Pakistan şehrinde, halktan karartma uygulaması yapması istendi. Pakistanlılara, ev ve iş yerlerindeki ışıkların söndürülmesi konusunda uyarılar yapıldı.

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve şimdiye kadar 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.