Pakistan’da yangın faciası! 5 çocuk öldü

Pakistan’ın Sahiwal kentinde bir hastanenin çocuk hastalıkları bölümünde yangın çıktı. 5 çocuk, duman altında kalan binadan sağ çıkamadı. Yangın nedeniyle çocuk bölümü tahliye edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Pakistan'da bir çocuk hastanesinden siren sesleri yükseldi. Klima sistemini nedeniyle çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti.

PENCAP EYALETİNDEKİ YANGIN FACİAYA SEBEP OLDU

Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Sahiwal şehrinde bir hastanenin çocuk hastalıkları bölümündeki klima sisteminin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

5 ÇOCUK ÖLDÜ 74 ÇOCUK TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer yangın nedeniyle çocuk bölümünün tahliye edildiğini ancak 5 çocuğun hayatını kaybettiğini, 74 çocuğun ise aileleri ve personel tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmaları sürüyor.