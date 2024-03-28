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Papa Franciscus, kadın mahkumların ayağını yıkadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Papa Franciscus, kadın mahkumların ayağını yıkadı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Papa Franciscus, Katoliklerin bu hafta sonu kutlamaya hazırlandığı Paskalya Yortusu ritüelleri çerçevesinde 12 kadın mahkumun ayağını yıkadı.

Paskalya’dan önceki "Kutsal Perşembe" olarak anılan günde Roma'daki Rebbibia cezaevine giden Papa Franciscus, burada 12 kadın mahkumun ayağını yıkayıp, öptü.

HER MİLLETTEN MAHKUM VARDI

VaticanNews'un haberinde, Papa’nın ayaklarını yıkadığı mahkumların, İtalyan, Rus, Bulgar, Nijeryalı, Ukraynalı, Perulu ve Bosna Hersekli olduğu belirtildi.

Hazreti İsa'nın, çarmıha gerilmeden bir gün önce sevgisini göstermek için 12 havarisinin ayağını yıkamasıyla başlayan Paskalya ritüelini sürdüren Papa Franciscus, önceki papaların aksine rahiplerin yerine yardıma muhtaçlar ya da mahkumların ayağını yıkamayı tercih ediyor.

Papa Franciscus, kadın mahkumların ayağını yıkadı - 1. Resim

GÜVENLİK ÜST DÜZEYDEYDİ

Diğer yandan, Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen ve 143 kişinin öldüğü terör saldırısı ardından İtalyan güvenlik güçleri, Papa'nın yöneteceği Paskalya Yortusu ayinleri dolayısıyla Roma'da güvenlik önlemlerini arttırdı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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