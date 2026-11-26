Almanya'da Papa XIV. Leo'ya makam aracıyla gönderilen Noel keki tartışma konusu oldu. Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer'in Papa'ya hediye edeceği keki uçakta zarar görebileceği gerekçesiyle makam aracıyla Roma'ya göndermesi, 923,51 avroluk faturanın ortaya çıkmasının ardından ülkede israf tartışması başlattı.

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Almanya'da Papa'ya gönderilen bir Noel kekinin taşıma masrafı eyalet meclisini karıştırdı.

Papa XIV. Leo'yu ziyaret eden Almanya'nın Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, ona hediye edeceği Noel kekini yanında uçakla götürmek yerine makam aracıyla gönderdi.

Kekin uçakta zarar görmesinden endişe edildiği açıklanırken yaklaşık 1300 kilometrelik yolculuğun 923,51 avroluk faturası ortaya çıkınca Almanya'da israf tartışması başladı.

Pudra şekeri bozulmasın diye 51 bin TL harcadı!

DÖRT KİLOLUK KEKE ÖZEL ARAÇ

Alman gazetesi Tagesspiegel'in dpa kaynaklı haberine göre, Erzgebirge bölgesinden getirilen yaklaşık dört kilogram ağırlığındaki geleneksel Noel keki, eylül ayında şoför eşliğinde BMW 740d xDrive model makam aracıyla Dresden'den Roma'ya taşındı.

Yolculuğun maliyeti başlangıçta açıklanmazken Sol Parti (Die Linke) Eyalet Parlamentosu Milletvekili Rico Gebhardt'ın verdiği yazılı soru önergesiyle harcamaların ayrıntıları ortaya çıktı.

Araçta Noel kekinin yanı sıra kesme tahtası, bıçak, Meissen porseleni ve diğer hediyeler ile Saksonya bayrağı ve resmi görüşmelere ait belgeler de bulunuyordu.

KEKİN KIRILMASI KÖTÜ ALAMET SAYILIYOR

Saksonya'daki halk inanışına göre geleneksel Noel kekinin kırılması kötü alamet olarak kabul ediliyor.

Eyalet Başbakanlığı, araçta yedek bir kek bulunmadığını ve üzerindeki pudra şekeri tabakasının zarar görmemesi için kekin özel bir ambalaja sarıldığını açıkladı.

Kekin ambalajının boyutları nedeniyle uçakta el bagajı olarak taşınamadığını kaydeden Eyalet Başbakanlığı, "Uçakta kayıtlı bagaj olarak taşınması sırasında hasar görme riski çok yüksek değerlendirildi." ifadelerini kullandı.

YAKIT, OTOYOL VE KONAKLAMA MASRAFLARI TEK TEK AÇIKLANDI

Eyalet Başbakanlığının soru önergesine verdiği yanıta göre, 923,51 avroluk faturanın yarısından fazlasını yakıt ve aracın yıpranma maliyeti oluşturdu.

İtalya ve Avusturya'daki otoyol geçiş ücretlerinin yanı sıra 18 avroluk otopark ücreti ödendi.

Şoförün konaklama masrafları ve günlük harcırahı ise 200 avroyu aştı.

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