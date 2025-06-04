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Pasaport gecikmesi krize neden oldu! İngiltere Prensi Harry'nin soyadını 'Spencer' olarak değiştirecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Pasaport gecikmesi krize neden oldu! İngiltere Prensi Harry&#039;nin soyadını &#039;Spencer&#039; olarak değiştirecek
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İngiltere Prensi Harry, çocuklarının İngiltere pasaportu almaları konusunda yaşanan gecikme sonrası isyan etti. İngiliz basını Prens Harry'in gecikmelerin ardından soyadını "Spencer" olarak değiştirmeyi değerlendirdiğini öne sürdü.

İngiliz basını, İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin çocuklarının İngiltere pasaportu almaları konusunda aylardır yaşanan gecikmelerin ardından soyadını "Spencer" olarak değiştirmeyi değerlendirdiğini iddia etti.

Pasaport gecikmesi krize neden oldu! İngiltere Prensi Harry'nin soyadını 'Spencer' olarak değiştirecek - 1. Resim

2020'DE KRALİYET AİLESİNİ GERİDE BIRAKARAK ABD'YE TAŞINDI 

Kraliyet Ailesiyle yaşadığı sorunların ardından 2020'de ABD'ye taşınan İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin soyadını değiştirmeyi değerlendirdiği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Prens Harry'nin söz konusu değerlendirmeyi çocuklarının İngiltere pasaportu almaları konusunda aylardır yaşanan gecikmelerin ardından araştırmaya başladığı öne sürüldü.

İNGİLTERE PASAPORTU KRİZE NEDEN OLDU 

Haberlerde, Prens Harry'nin söz konusu gecikmenin çocuklarının Sussex soyadını ve kraliyet unvanlarını kullanmaları nedeniyle kaynaklandığını düşündüğü ve bu nedenle soyadını annesi Prenses Diana'nın soyadı "Spencer" ile değiştirmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

Pasaport gecikmesi krize neden oldu! İngiltere Prensi Harry'nin soyadını 'Spencer' olarak değiştirecek - 2. Resim

SOYADINI "SPENCER" OLARAK DEĞİŞTİRECEĞİ İDDİASI

Prens Harry'nin bu konuda dayısı Charles Spencer ile görüştüğü aktarılan haberlerde, adı açıklanmayan bir kaynak, Charles Spencer'ın Prens Harry'e soyadını değiştirmemesini tavsiye ettiği belirtildi.

Prens Harry, 2020 yılında kraliyet görevlerinden istifa ederek eşi Meghan ve iki çocuğu Archie ve Lilibet ile birlikte ABD'nin California eyaletine taşınmıştı. Prens Harry, geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda, ailesiyle uzlaşmak istediğini ancak babası Kral Charles'ın güvenlik meselesi yüzünden kendisiyle konuşmadığını ifade etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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