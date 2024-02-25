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    • Haberler > Dünya > Pazar ayini sırasında kiliseye terör saldırısı! Burkina Faso’da en az 15 ölü, 2 yaralı

    Pazar ayini sırasında kiliseye terör saldırısı! Burkina Faso’da en az 15 ölü, 2 yaralı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Pazar ayini sırasında kiliseye terör saldırısı! Burkina Faso’da en az 15 ölü, 2 yaralı

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Afrika ülkesi Burkina Faso’da pazar ayini sırasında Katolik kiliseye terör saldırısı gerçekleştirildi. 2015'ten bu yana El Kaide ve DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalan ülkede en az 15 kişi öldü. 2 kişi ise yaralandı.

    Afrika ülkesi Burkina Faso’nun Seno eyaletinde yer alan Essakane köyündeki kiliseye pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Terör saldırısı olduğu düşünülen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

    Pazar ayini sırasında kiliseye terör saldırısı! Burkina Faso’da en az 15 ölü, 2 yaralı - 1. Resim

    Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini açıkladı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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