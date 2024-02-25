Pazar ayini sırasında kiliseye terör saldırısı! Burkina Faso’da en az 15 ölü, 2 yaralı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Afrika ülkesi Burkina Faso’da pazar ayini sırasında Katolik kiliseye terör saldırısı gerçekleştirildi. 2015'ten bu yana El Kaide ve DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalan ülkede en az 15 kişi öldü. 2 kişi ise yaralandı.
Afrika ülkesi Burkina Faso’nun Seno eyaletinde yer alan Essakane köyündeki kiliseye pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Terör saldırısı olduğu düşünülen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini açıkladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi