Pazar ayini sırasında kiliseye terör saldırısı! Burkina Faso’da en az 15 ölü, 2 yaralı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Şubat 2024 21:47 - Güncelleme: 25 Şubat 2024 21:52 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Afrika ülkesi Burkina Faso’da pazar ayini sırasında Katolik kiliseye terör saldırısı gerçekleştirildi. 2015'ten bu yana El Kaide ve DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalan ülkede en az 15 kişi öldü. 2 kişi ise yaralandı.