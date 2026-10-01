Pentagon'dan Elon Musk'a kritik görev! Geleceğin savaşlarını inceleyecek

ABD Savunma Bakanlığı, geleceğin savaş ortamlarını ve bu savaşlarda kullanılacak yeni teknolojileri belirlemek amacıyla "Meridian Projesi"ni başlattı. Savunma Bakanı Pete Hegseth, projeye teknoloji milyarderi Elon Musk'ın eş başkanlık edeceğini açıkladı.

Özetle Kaydet a- | +A

Elon Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) tartışmalı görev döneminin sona ermesinin ardından yeniden ABD yönetiminde önemli bir görev üstlenecek.

Yaklaşık bir yıl sonra Washington'da yeniden görevlendirilen Musk, bu kez Pentagon'un geleceğin savaşlarını ve yeni nesil askeri teknolojileri inceleyeceği "Meridian Projesi"nin eş başkanlarından biri olacak.

Pentagondan Elon Muska kritik görev! Geleceğin savaşlarını inceleyecek

MERİDİAN PROJESİ İLE GELİYOR

120 gün sürecek çalışmada yapay zekadan robotik sistemlere, yönlendirilmiş enerji silahlarından biyoteknolojiye kadar yeni nesil askeri teknolojiler incelenecek. Pentagon'un çalışma alanları arasında yeraltı derinlikleri ve Ay gibi bugüne kadar savaş ortamı olarak test edilmemiş bölgeler de bulunuyor.

MUSK'A PENTAGON'DAN YENİ GÖREV

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amerikan askeri personeline hitaben yaptığı konuşmada geleceğin savaşlarını incelemek üzere "Meridian Projesi"nin başlatıldığını duyurdu.

Hegseth, çalışmanın Pentagon'un Baş Teknoloji Sorumlusu Emil Michael liderliğinde yürütüleceğine işaret etti.

Projeye Elon Musk'ın yanı sıra savunma teknolojileri şirketi Anduril'in kurucusu Palmer Luckey ve eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich eş başkanlık edecek.

Hegseth, girişimi "savaşın geleceğini incelemek için Amerika'nın en iyi zihinleri tarafından yürütülen bir çalışma" olarak tasvir etmekle yetindi.

GELECEĞİN SAVAŞLARI İÇİN 120 GÜNLÜK ÇALIŞMA

Pentagon'un açıklamasına göre Meridian Projesi 120 gün sürecek. Çalışmanın temel amacı, ABD'nin "yeni nesil savaş alanında mutlak teknolojik üstünlük" sağlaması için ihtiyaç duyacağı kabiliyetleri belirlemek olacak.

Proje kapsamında ABD ordusunun yeni teknolojileri gelecekteki askeri operasyonlarda nasıl kullanabileceği araştırılacak. Çalışmanın sonunda elde edilen tavsiyelerin gizli olmayan bölümleri kamuoyuyla paylaşılacak bir raporda toplanacak.

YAPAY ZEKA, ROBOTLAR VE YÖNLENDİRİLMİŞ ENERJİ

Pentagon'un mercek altına alacağı teknolojilerin başında yapay zeka ve otonom sistemler geliyor.

Robotik, yönlendirilmiş enerji ve biyoteknolojideki hızlı ilerlemelerin de gelecekte savaşların niteliğini değiştirebileceği değerlendiriliyor.

Hegseth, bu teknolojilerin bir araya gelmesinin yeni savaş biçimlerinin ortaya çıkmasına yol açabileceğini belirterek ABD'nin gelecekteki operasyon ortamlarını şimdiden öngörmesi gerektiğini savundu.

PENTAGON AY'DAKİ SAVAŞI DA İNCELEYECEK

Projenin en dikkat çekici başlıklarından biri ise gelecekte çatışmaların yaşanabileceği yeni alanlar olacak.

The Guardian'ın aktardığına göre Pentagon, ABD ordusunun yeraltının derinlikleri ve Ay gibi bugüne kadar savaş ortamı olarak test edilmemiş bölgelerde nasıl operasyon yürütebileceğini de incelemeyi amaçlıyor.

MUSK YENİDEN ABD YÖNETİMİNDE

Musk, daha önce Hükümet Verimliliği Departmanı olarak bilinen DOGE yapılanmasında üstlendiği rolle Trump yönetiminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Meridian Projesi ile Musk, bu kez doğrudan ABD'nin gelecekteki askeri teknoloji ve savaş stratejilerinin incelendiği bir çalışmada görev üstlenecek.

Musk'ın SpaceX'i ve Palmer Luckey'nin Anduril'i halihazırda ABD Savunma Bakanlığı ile çeşitli sözleşmelere sahip şirketler arasında bulunuyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala