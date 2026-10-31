Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizi! Cumhurbaşkanı Nawrocki ile hâkim arasında arbede

Polonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanı ve yardımcısının görevden uzaklaştırılması ülkede siyasi krize yol açtı. Senegal ziyaretini yarıda keserek başkent Varşova'ya dönen Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Anayasa Mahkemesi binasına girmek isterken geçici başkanlık görevini üstlenen Anna Korwin-Piotrowska ile arbede yaşadı. Nawrocki, anayasal düzenin zor kullanılarak ihlal edildiğini savunarak acil istişare toplantısı çağrısında bulundu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Polonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan kriz büyüyor. Başkent Varşova'daki Anayasa Mahkemesi binası önünde protestolar düzenlenirken Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Senegal'e gerçekleştireceği ziyareti yarıda keserek ülkesine döndü.

Mahkeme yönetimindeki değişikliğin ardından Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin binaya girmek istemesi üzerine yaşanan arbede kameralara yansıdı.

Polonyada Anayasa Mahkemesi krizi! Cumhurbaşkanı Nawrocki ile hâkim arasında arbede

CUMHURBAŞKANI İLE HÂKİM ARASINDA ARBEDE

Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin, mahkemenin çalışmalarını engelledikleri gerekçesiyle bir ay süreyle görevden uzaklaştırılmalarına karar verildi.

Kararın ardından geçici olarak mahkemenin yönetimini üstlenen Anna Korwin-Piotrowska ile Cumhurbaşkanı Nawrocki arasında gerginlik yaşandı.

Senegal ziyaretini iptal ederek Polonya'ya dönen Nawrocki, ilk olarak Yargıtay Birinci Başkanı Zbigniew Kapinski ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü. Ardından beraberindeki heyetle Anayasa Mahkemesi binasına gitti.

Mahkemenin girişinde Nawrocki'nin içeri girmesini engellemeye çalışan Korwin-Piotrowska ile Cumhurbaşkanı arasında kısa süreli itişme yaşandı.

Kameralara yansıyan görüntülerde Nawrocki'nin kendisini engellemeye çalışan hâkime "Lütfen çekilin" dediği, Korwin-Piotrowska'nın ise "Beyefendi, içeri giremezsiniz" sözleriyle karşılık verdiği görüldü.

Nawrocki, yaşanan arbede sırasında "Lütfen beni bırakın" diyerek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, kısa süreli gerginliğin ardından beraberindekilerle mahkeme binasına girdi.

Polonyada Anayasa Mahkemesi krizi! Cumhurbaşkanı Nawrocki ile hâkim arasında arbede

NAWROCKI: ANAYASAL DÜZEN İHLAL EDİLDİ

Olayların ardından yerel saatle 05.00 sıralarında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Nawrocki, Polonya'da anayasal düzenin ihlal edildiğini savundu.

Anayasa Mahkemesinin zor kullanılarak ele geçirildiğini öne süren Nawrocki, Yargıtay Birinci Başkanı Zbigniew Kapinski ile görüştüğünü belirterek mahkemenin yönetimini devralmaya çalışan kişilerin eylemlerini hukuka aykırı bulduklarını söyledi.

Nawrocki, hükümet tarafından bölgeye gönderilen polislerin mahkeme yerleşkesinden ayrılmasını talep ederek hukuki düzenin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

Görevden uzaklaştırılan Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin yasal olarak görevini sürdürdüğünü savunan Cumhurbaşkanı, kendisinin mahkeme binasına girmesine imkân sağladığını ifade etti.

Polonyada Anayasa Mahkemesi krizi! Cumhurbaşkanı Nawrocki ile hâkim arasında arbede

ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI YAPTI

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ülkede yaşanan gelişmeleri iç güvenliğe yönelik tehdit olarak değerlendirdi.

Siyasi durumun istikrara kavuşturulması ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi amacıyla parlamentodaki siyasi güçlerin temsilcilerinin katılımıyla 31 Ekim'de acil istişare toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanının açıklaması, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkanı Pawel Szefernaker tarafından okundu. Açıklamanın ardından Nawrocki'nin Anayasa Mahkemesi binasından ayrıldığı bildirildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN BAŞKANDAN 'DARBE' İDDİASI

Görevden uzaklaştırılan Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski de sabaha karşı mahkeme önünde açıklama yaptı.

Swieczkowski, mahkeme yönetiminin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmeye çalışıldığını öne sürerek yaşananları anayasal bir kuruma yönelik darbe girişimi olarak nitelendirdi.

Mahkemenin yasal olarak atanmış hâkimlerden oluştuğunu savunan Swieczkowski, yeni yönetimin yetkisini tanımadığını ifade etti.

Öte yandan mahkemenin yönetimini üstlenen Anna Korwin-Piotrowska, görevden uzaklaştırma kararını mahkeme faaliyetlerinin engellenmesi nedeniyle aldığını belirtti.

POLONYA'DA İKİ BÜYÜKELÇİ İSTİFA ETTİ

Anayasa Mahkemesinde yaşanan kriz diplomatik alana da yansıdı.

Polonya'nın Çin Büyükelçisi Jakub Kumoch ile Romanya Büyükelçisi Pawel Soloch, ülkede yaşanan gelişmeleri gerekçe göstererek görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İki büyükelçi de Anayasa Mahkemesi çevresindeki gelişmelerin görevlerini sürdürmelerini mümkün kılmadığını belirtti.

POLONYA'DA HÜKÜMET İLE CUMHURBAŞKANI ARASINDA GERİLİM

Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizi, Başbakan Donald Tusk hükümeti ile Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki arasında yargı kurumlarının yönetimine ilişkin uzun süredir devam eden anlaşmazlığın ardından yaşandı.

Hükümet, mahkemenin işleyişinin ve yargı bağımsızlığının yeniden tesis edilmesi gerektiğini savunurken Cumhurbaşkanı Nawrocki ve muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), görevden uzaklaştırma kararlarının hukuka aykırı olduğunu öne sürüyor.

Mahkeme yönetimine ilişkin yetki tartışması sürerken Varşova'daki protestolar ve siyasi açıklamalar ülkedeki gerilimi artırdı.

BAKMADAN GEÇME DÜNYA Polonya karıştı! Darbe iddiası üzerine Cumhurbaşkanı uçaktan döndü

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala