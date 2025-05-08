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Polonya'da Varşova Üniversitesi'nde baltalı dehşet! 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Polonya&#039;da Varşova Üniversitesi&#039;nde baltalı dehşet! 1 ölü 1 yaralı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Polonya’daki Varşova Üniversitesi'nde düzenlenen baltalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Polonya’nın başkenti Varşova’daki Varşova Üniversitesi'nde baltalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

BALTA İLE SALDIRDI

Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıda ölen kişinin üniversite çalışanı bir kadın olduğu, yaralanan kişinin ise üniversitenin güvenlik görevlisi olduğu aktarıldı. Güvenlik görevlisinin sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi. Polonya basını, saldırganın balta ile kadının başını kestiğini aktardı.

KADININ BAŞINI KESTİ

Yetkililer, saldırının yere saatle 18.40’da düzenlendiğini belirterek, saldırganın 22 yaşında Polonya vatandaşı olduğunu aktardı. Polonya basını, saldırganın balta ile bir kadının başını kestiğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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