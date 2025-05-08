ABD'de lisede bıçaklı dehşet! Ölü ve yaralı öğrenciler var

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir lisenin önünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci öldü, 2 öğrenci yaralandı. Saldırganları bulmak için çalışma başlatıldı.

Dehşete düşüren olay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Polis sözcüsü Natalie Garcia, yaptığı açıklamada, eyaletteki Santa Ana Lisesi önünde okul çıkış saatinde bıçaklı saldırı yaşandığını belirtti.

1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 2 YARALI VAR

Garcia, saldırıda 1 öğrencinin öldüğünü, 2 öğrencinin yaralandığını kaydetti.

DERSLER İPTAL EDİLDİ

Kolluk kuvvetlerinin, olayla ilgili 2 şüpheliyi aradığı bildirildi. Yaklaşık 3 bin öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisede, dersler ve atletizm programları iptal edildi.

300 bin nüfuslu Santa Ana kenti, eyaletteki Los Angeles kentinin yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.