Putin-Kim görüşmesine damga vuran görüntü! Apar topar temizliğe koştular

Putin-Kim görüşmesine damga vuran görüntü! Apar topar temizliğe koştular

- Güncelleme:
Putin, Kim Jong-un, Kuzey Kore, Rusya, Çin, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rus mevkidaşı Putin dün Çin’de samimi görüntüler verdi. Görüşmenin sonlandırılmasıyla Kim’in koltuğunu ve sehpasını temizlemeye başlayan görevliler gündem oldu. Olay, dünya basınında yankı uyandırırken, ''Adeta DNA temizliği'' yorumları yapıldı. 

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin'de bir araya gelerek samimi görüntüler verdi. 

OTURDUĞU KOLTUK SİLİNDİ, BARDAKLAR TOPLANDI

Görüşmenin ardından ise salonda dikkat çeken bir olay yaşandı. Kuzey Koreli liderin yardımcılarının, Kim’in oturduğu koltuğu ve temas ettiği mobilyaları titizlikle sildiği, kullandığı bardakların da hızla uzaklaştırıldığı görüldü.

Putin-Kim görüşmesine damga vuran görüntü! Apar topar temizliğe koştular - 1. Resim

Rus gazetecilerin Telegram'dan paylaştığı kareler dünya basınında geniş yer bulurken, gazeteci Alexander Yunashev, ''Müzakerelerden sonra Kuzey Kore liderinin temas ettiği her şey temizlendi. Bardak götürüldü, sandalye ve masa silindi'' dedi.

Görüşme sonrasında iki liderin ''çok memnun şekilde'' ofisten ayrıldığını belirten gazeteci, ardından daha samimi bir ortamda birlikte çay içtiklerini aktardı.

Putin-Kim görüşmesine damga vuran görüntü! Apar topar temizliğe koştular - 2. Resim

Bu davranışın arkasındaki neden henüz kesin olarak bilinmiyor; ancak yetkililer, bunun Rusya'nın güvenlik servislerine ya da Çin istihbaratına karşı alınan bir önlem olabileceğini öne sürüyor.

