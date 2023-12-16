Putin'in 'Karadeniz Ruslaştı' ifadesi Bulgaristan'ı karıştırdı! "Emperyal heves"

16 Aralık 2023 12:29 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 12:30

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Karadeniz'in tamamının Rus olduğunu söylemesi, Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov'un sert tepkisini çekti. Denkov, Putin'in sözlerini, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik "emperyal heves" olarak yorumladı.

AB Konseyi ve AB-Batı Balkanlar Zirvesi için gittiği Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Denkov, Putin'in Karadeniz'e ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Rusya'nın geçmişte de benzer emperyal heves içeren demeçler verdiğini belirten Denkov, "Bu emperyal hevesler, bazıları AB üyesi olmak üzere şu an mevcudiyetteki çoğu ülkeyi hedef alıyor. Öte yandan, bu sözlere dikkat etmeliyiz çünkü ilk başta yalnızca demeç gibi görünse de bazıları eylem planına dönüşebilir" dedi.

"KARADENİZ RUSLAŞMIŞTIR"

Putin, dün düzenlenen yıllık basın toplantısında, 1877-1878 yıllarındaki "93 Harbi" olarak da bilinen Osmanlı-Rus Savaşı’nı hatırlatarak, "Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Karadeniz tamamen Ruslaşmıştır" ifadesini kullanmıştı. Putin'in basın toplantısı, Rusya'daki tüm radyo ve televizyon kanallarında canlı yayınlanmıştı.