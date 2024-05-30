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Rekor seviyeye çıkan sıcak hava Hindistan'da can aldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Rekor seviyeye çıkan sıcak hava Hindistan&#039;da can aldı
Hindistan, Yeni Delhi, Sıcak Çarpması, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hindistan'da artan sıcaklık hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıklarında rekorlar da gelmeye başladı. Hindistan'da hava sıcaklığının 52,9 dereceye çıkmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bu yıl sıcaklığın ye yükselerek rekor seviyelere ulaşmasının ardından ilk can kaybı yaşandı. 40 yaşındaki işçinin sıcak çarpması nedeniyle öldüğü açıklandı.

Hindistan’da yüksek sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor. Başkent Yeni Delhi’de sıcaklıkların çarşamba günü 52,9 dereceye yükselerek rekor seviyeye ulaşmasının ardından 1 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan basınında yer alan haberlerde, bu yıl sıcaklığa bağlı yaşanan ilk ölümün dün gerçekleştiği ve 40 yaşındaki bir işçinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Delhi Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şantiyelerde su ve gölgelik alan sağlanması ve yerel saatle 15.00’e kadar ücretli izin vererek işçileri korumak için önlemler alınması talimatı verildiği bildirildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi ise, Delhi’de bugün sıcaklığın 36 derece ölçüldüğünü, hissedilen sıcaklığın ise 37.8 derece olduğunu aktardı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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