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Edirne'de sıcak saatler! Polisin 'dur' ihtarına uymayan arabadan 17 kişi çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Edirne, Kaçak Göçmen, Polis Operasyonu, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan Bulgar plakalı otomobilin içinden 14 düzensiz kaçak göçmen, kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişiyle birlikte toplam 17 kişi çıktı.

Edirne'de İstasyon Mahallesi Güney çevre yolunda polisin şüphe üzerine durdurmak istediği Bulgaristan plakalı otomobil ihtarlara uymayarak kaçtı. 

Edirne'de sıcak saatler! Polisin 'dur' ihtarına uymayan arabadan 17 kişi çıktı - 1. Resim

TRAFİK POLİSLERİNE ÇARPTI!

Yaşanan kovalamaca kaçakların, trafik polislerinin ekip otosuna çarpmasıyla son buldu. Durdurulan otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan 2 kişi ise yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı.

Edirne'de sıcak saatler! Polisin 'dur' ihtarına uymayan arabadan 17 kişi çıktı - 2. Resim

ARABAYI TIKA BASA DOLDURMUŞLAR

Polis ekipleri, otomobilin içinde aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu  14 düzensiz kaçak göçmenin olduğunu tespit etti.

Edirne'de sıcak saatler! Polisin 'dur' ihtarına uymayan arabadan 17 kişi çıktı - 3. Resim

İstiflenerek otomobilin içine doldurulan göçmenlerin halsiz olduğu ve ayağa durmakta zorluk çektikleri fark edildi. Ayrıca, otomobilin bagajında Meriç Nehri üzerinden göçmenlerin geçiş yapması için de bot bulundu.

Edirne'de sıcak saatler! Polisin 'dur' ihtarına uymayan arabadan 17 kişi çıktı - 4. Resim

POLİS KAÇAN ŞOFÖR VE YANINDAKİ 2 KİŞİYİ ARIYOR

Polisler, 1'i Iraklı, 6'sı Suriyeli ve 7'si Filistinli toplam 14 düzensiz kaçak göçmeni hastane kontrolünün ardından gerekli işlemlerini yapmak üzere emniyette götürdü. Öte yandan otomobilin içinde göçmenleri terk ederek kaçan sürücü ve 2 kişiyi bulmak için inceleme başlattı.

Edirne'de sıcak saatler! Polisin 'dur' ihtarına uymayan arabadan 17 kişi çıktı - 5. Resim
Göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin adından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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