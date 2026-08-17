Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) partisi AKEL'in milletvekili Yorgos Kukumas, Rum faşistlerin Muratağa, Sandallar, Atlılar ve Taşkent’te Kıbrıslı Türklere yönelik gerçekleştirdiği katliamları yeniden gündeme taşıdı. Kukumas, EOKA-B mensuplarınca işlenen vahşeti "ülke tarihinin en büyük utançlarından biri" olarak nitelendirerek faillerin yıllardır cezasız kaldığını itiraf etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi meclisinde AKEL milletvekili ve parti yöneticisi olarak görev yapan Yorgos Kukumas, Kıbrıs Rum toplumunun yakın tarihindeki en karanlık sayfalarla yüzleşmesi gerektiğini açıkladı.

1963-64 yıllarında ve 1974 yazında EOKA-B mensubu Rum faşistler tarafından silahsız Kıbrıslı Türklere yönelik işlenen katliamları kaleme alan Rum milletvekili Yorgos Kukumas, söz konusu vahşeti "ülke tarihinin en büyük utançlarından biri" olarak gördüğünü yazdı. Kukumas, Muratağa, Sandallar, Atlılar ve Taşkent katliamlarının yıllardır üzerinin örtüldüğünü ve faillere yönelik adli adımların atılmayarak cezasız bırakıldıklarını vurguladı.

Rum vekil Türk köylerinde yaptıkları katliamları tek tek sıralayıp itiraf etti!

"KADIN, ÇOCUK VE YAŞLILARI TOPLU MEZARLARA GÖMDÜLER"

20 Temmuz 1974 sonrasında EOKA-B militanlarının Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerine düzenlediği baskınları aktaran Kukumas; yağma, tecavüz ve şiddet olaylarının ardından 14 Ağustos 1974'te toplu katliamın yapıldığına değindi.

Çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 126 Kıbrıslı Türkün öldürülerek buldozerlerle açılan çukurlara gömüldüğünü ve üzerlerinin çöplerle kapatıldığını hatırlatan Rum milletvekili, kurbanların tellerle bağlandığını ve bazılarının diri diri yakıldığına dair tanıklıkları paylaştı. Katliama tanık olan Rum asker Nikos Genias'ın "EOKA-B mensupları ekskavatörlerle yaşlıları ve çocukları gömüyordu, 'İşimizi yaptık' diyerek övünüyorlardı" şeklindeki beyanını aktardı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) partisi AKEL'in milletvekili Yorgos Kukumas

TAŞKENT KATLİAMINI İTİRAF ETTİ

Taşkent köyünden toplanan 84 silahsız Kıbrıslı Türk erkeğin iki otobüsle ölüme götürüldüğünü belirten Kukumas, Palodia yakınlarında otomatik silahlarla kurşuna dizilen kurbanlardan Suat Hüseyin'in anlatımına yer verdi. Hüseyin'in, üzerini kaplayan cesetlerin altında ölü taklidi yaparak katliamdan kurtulduğu kaydedildi.

"FAİLLER CEZASIZ KALDI, RUM GENÇLİĞİNDEN GİZLENİYOR"

Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamıyla ilgili 2009 yılında 15 Rum failin isminin yayımlanmasına rağmen adli soruşturmaların sonuçsuz kaldığını belirten Kukumas, faillerin hâlen cezasız olduğunu vurguladı.

Rum milliyetçi çevrelerin, "Türkiye'yi aklama" bahanesiyle bu suçların konuşulmasını engellediğini ifade eden AKEL'li vekil, yeni nesil Rum gençlerinin bu katliamlardan habersiz yetiştirildiğini eleştirdi. Kukumas, iki toplum arasında hakiki bir güven ortamının ancak geçmişteki bu faşist suçlarla yüzleşilerek kurulabileceğini ileri sürdü.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Haberle İlgili Daha Fazlası