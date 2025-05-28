Rus balıkçılar yakaladı, gören bakakaldı! "Ağımıza uzaylı takıldı

Rus balıkçıların ağına takılan sıra dışı deniz canlısı sosyal medyada ‘uzaylı’ benzetmeleriyle gündem oldu. Kurbağa balığı türüne ait olduğu değerlendirilen canlıyı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, uzmanlar canlının zararsız ve yenilebilir olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Magadan bölgesinden denize açılan balıkçılar, Ohotsk Denizi’nde yakaladıkları bir pisi balığının içinden çıkan sıra dışı deniz canlısıyla karşılaştı. Solucanı andıran ince, uzun gövdesi ve keskin dişlere sahip ağzıyla dikkat çeken canlı, sosyal medyada “uzaylıların evcil hayvanı” yorumlarıyla hızla yayıldı.

Balıkları temizlerken keşfedilen bu bilinmeyen canlı, hem görünümü hem de bulunduğu yer itibarıyla dikkat çekti.

Balıkçılar tarafından kayda alınan görüntülerde, canlının hareket ettiği ve oldukça esnek bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Olay, kısa sürede Rus sosyal medya platformlarında viral oldu.

BİLİM DÜNYASI DA ŞAŞKIN

Moskova Devlet Üniversitesi’nden bir ihtiyolog, canlıya dair ilk incelemelerinde "Şimdiye kadar böyle bir türle karşılaşmadım" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Canlının bilinen türler arasında yer almadığını ifade eden uzmanlar, örneğin detaylı morfolojik analizler ve genetik incelemeler için laboratuvara gönderildiğini belirtti.

Canlının, derin deniz ortamlarına özgü bir tür olabileceği veya bilinen ama nadir rastlanan bir deniz omurgasızı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Ancak bazı bilim insanları, bu tip keşiflerin mikroplastik kirliliği veya iklim değişikliği gibi çevresel stres faktörleriyle ilişkili olabileceğini de öne sürdü.

SOSYAL MEDYADA İLGİ BÜYÜK

Olayın duyulmasının ardından Rus sosyal ağlarında binlerce yorum yapıldı. Kullanıcıların büyük bölümü, canlının alışılmış deniz türlerinden farklı görünümüne dikkat çekerken bazıları, mizahi şekilde"uzaylıların evcil hayvanı" benzetmesini yaptı.