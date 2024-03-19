Rus basını yazdı: Fransa Ukrayna'ya asker gönderecek

Rus basınında yer alan habere göre, Rusya Dış İstihbarat Servisi, Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin asker göndereceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin tek hedeflerinin Rusya'nın savaşı kazanmaması olduğunu belirtmiş, savaşa müdahale edeceklerine dair bir konuşma yapmıştı.

Macron'un Ukrayna'yı desteklemek konusunda hiçbir ihtimali göz ardı etmeyeceklerine dair açıklamalarının ardından Rus basını, dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu.

İLK ETAPTA 2 BİN ASKER

Sputnik'te yer alan habere göre Fransa, Ukrayna'ya asker gönderecek. Haberde, Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin'in açıklamasına yer verildi. Narışkin, Fransa’nın Ukrayna’ya göndermek üzere askeri birlik hazırladığını, ilk etapta 2 bin askerin gönderileceğini açıkladı.