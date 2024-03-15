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Haberler > Dünya > Macron, Rusya'yı 'düşman' ilan edip duyurdu: 'Putin'le konuşacak bir şey kalmadı'

Macron, Rusya'yı 'düşman' ilan edip duyurdu: 'Putin'le konuşacak bir şey kalmadı'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Macron, Ukrayna, Rusya, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna için Rusya lideri Putin'le artık müzakere yapılamayacağını belirterek, "Ukrayna kazanmalı. Fransa için kırmızı çizgiler olmayacak. Ben Fransa'nın Cumhurbaşkanıyım ve kararı ben veririm" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'ya asker göndereceklerini ve Odesa şehrine askeri üs kurmayı planladıklarını açıkladı.

"KIRMIZI ÇİZGİLER OLMAYACAK"

Ukrayna'da ateşkes be barış için Putin'le müzakere yapmanın bir anlamı olmadığını söyleyen Macron, "Elimizden geldiğince müzakere ettik ama artık Putin'le konuşacak bir şey yok. Ukrayna kazanmalı. Fransa için kırmızı çizgiler olmayacak. Ben Fransa'nın Cumhurbaşkanıyım ve kararı ben veririm" dedi.

RUSYA'YI DÜŞMAN İLAN ETTİ

'Rusya düşman bir devlettir.' diyen Macron, Rusya'nın Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika'da da istikrarı bozduğunu iddia etti. 

UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERECEK

Ukrayna'nın Lviv şehrinin Strazburg'a sadece 1500 kilometre uzaklıkta olduğunu bu nedenle Ukrayna'daki savaşın Fransa'yı da ilgilendirdiğini ifade eden Macron, "Eğer Rusya bu savaşı kazanırsa Fransızların ve tüm Avrupalıların hayatları değişecek" diye konuştu.

Nükleer kapasitetelerinin kendilerine güven sağladığını belirten Fransa Cumhurbaşkanı, "Rusya bu savaşı kazanamaz ve kazanmamalı" diyerek, Fransa'nın amacına ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağiını söyledi.

Ukrayna'ya üs kuracaklarını açıklayan Macron "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanmamasını sağlamak için asker göndermek de dahil gerekli tüm araçları kullanmaya hazırız" dedi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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