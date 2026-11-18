Alman bankası Deutsche Bank'tan sızdırılan belgeler, Rus oligarkların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bağlantılı şirketleri kullanarak 1,7 milyar avroyu aşan şüpheli para transferleri gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Rum basını da Güney Kıbrıs'ın Rus parasının Avrupa Birliği finans sistemine aktarılmasında "arka kapı" olarak kullanıldığını itiraf etti.

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Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a ait 15 milyondan fazla gizli belge, uluslararası gazeteciler tarafından mercek altına alındı.

Alman kamu yayıncısı ZDF, Der Spiegel ve Financial Times'ın da aralarında bulunduğu kuruluşların yürüttüğü "Inside Deutsche Bank" araştırmasında, Rus oligarklarla bağlantılı 1,7 milyar avroyu aşan şüpheli para transferleri tespit edildi.

İncelenen belgeler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bağlantılı şirketlerin söz konusu para trafiğinde oynadığı rolü açığa çıkardı.

Rus oligarkların Avrupa'ya açılan arka kapısı Güney Kıbrıs oldu! Kara para mı akladılar?

1,7 MİLYAR AVROLUK ŞÜPHELİ PARA AĞINDA GKRY İZİ

Elde edilen verilere göre2017-2020 yılları arasında paravan şirketler aracılığıyla 1,7 milyar avroyu aşan şüpheli para transferi gerçekleştirildi.

Bankanın "Project Wingman" adıyla yürüttüğü iç soruşturmada, para trafiğinin merkezinde Güney Kıbrıs, Hong Kong ve İngiltere'de kurulan 15 şirketin bulunduğu belirlendi.

Araştırmacı gazeteciler, bazı şirketlerin 2018'de ABD'nin yaptırım listesine aldığı Rus milyarder Oleg Deripaska'nın ailesi ve iş ortaklarıyla bağlantılı olduğunu para transferleri üzerinden tespit etti.

"AB'YE AÇILAN ARKA KAPI"

Araştırmanın sonuçları Güney Kıbrıs basınında da geniş yer buldu.

Rum gazetesi Cyprus Mail, Rus oligarkların Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliği finans sistemine ulaşmak için bir "arka kapı" olarak kullandığına ilişkin bulguları aktardı.

SigmaLive ise sızdırılan belgelerin, GKRY'nin Rus sermayesiyle bağlantılı şüpheli finansal işlemlerdeki rolü hakkında yeni sorular ortaya çıkardığını yazdı.

RUM BANKALARINDA ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ

Deutsche Bank'ın Rus sermayesiyle ilişkilerine yönelik araştırmada, GKRY merkezli RCB Bank'ın geçmiş işlemleri de incelendi. Deutsche Bank'ın 2016'da RCB Bank ile ilişkisini kestiği görüldü.

Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren FBME Bank da soruşturma dosyalarında yer aldı. ABD'li düzenleyici kurumların belgelerine göre Deutsche Bank, 2008'den itibaren FBME bağlantılı 826 şüpheli işlem tespit etti. FBME'nin Rus müşterilerden 1 milyar doların üzerinde mevduat topladı ve Kremlin bağlantılı para hareketleri nedeniyle polis soruşturmasına konu oldu.

Öte yandan Rus milyarder Roman Abramovich'in Güney Kıbrıs merkezli şirketler aracılığıyla yürüttüğü mali işlemler de incelemeye alındı. Rum polisi, Abramovich'in varlıklarının bu şirketler üzerinden yönetilmesini araştırırken konu 21 Ekim'de Rum Meclisi Kurumlar Komitesi'nde görüşüldü.

TRUMP DETAYI

Rum medyasında yer alan başka bir detayda Deutsche Bank'ın cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein bağlantılı yaklaşık 600 milyon dolarlık şüpheli para transferine aracılık ettiği öne sürüldü. Ayrıca bankanın 2017 yılında Donald Trump'ın vergi beyannamelerini yanlışlıkla ifşa ettiği ve bu skandalı dönemin Beyaz Saray yönetiminden gizlediği iddiaları da belgelere yansıdı.

Deutsche Bank 2020 yılında aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresinin de bulunduğu 200 varlıklı Rus iş insanı ile ilişkilerini genişletme planları yapmıştı.

DEUTSCHE BANK'TAN AÇIKLAMA: GEÇMİŞTE BAZI HATALAR YAPTIK

Sızdırılan belgelerin ardından açıklamalarda bulunan Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, bankanın geçmişte bazı hatalar yaptığını açıkça kabul etti. Sewing, "Geçmişte bazı hatalar yapıldığını kabul ediyoruz. Ancak yürütülen incelemeler ve sızıntı sürecinde müşterilerimizin hesap numaraları, bakiyeleri ve sisteme giriş bilgileri kesinlikle etkilenmemiştir, bu veriler güvendedir." diye konuştu.

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