Macron'un sözleri yankı uyandırmıştı! Rusya resti çekti: Hepsini öldüreceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yaptığı açıklamalar ilişkileri gerdi. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkan yardımcısı Pyotr Tolstoy, "Ukrayna topraklarına gelen tüm Fransız askerlerini öldüreceğiz, hepsini."

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkan yardımcısı Pyotr Tolstoy, BFMTV kanalına verdiği özel röportajda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son haftalarda Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

"TÜMÜNÜ ÖLDÜRECEĞİZ"

Macron'un "Ukrayna'ya destek konusunda sınır tanımadığına" yönelik açıklamasına değinen Tolstoy, "Onun fikri umurumuzda değil. Macron'un ne dediği, sınırları umurumuzda değil. Ukrayna topraklarına gelen tüm Fransız askerlerini öldüreceğiz, hepsini." ifadelerini kullandı.

"FİKİRLERİ FRANSA BAYRAĞIYLA ÖRTÜLÜ TABUTLARLA SONA ERECEK"

Tolstoy, Ukrayna'da 13 bin paralı askerin bulunduğunu ve bunlardan 367'sinin Fransız olduğunu söyledi. Bu ülkedeki 147 Fransız paralı askerin öldürüldüğünü iddia eden Tolstoy, "Herkesi öldüreceğiz endişelenmeyin." dedi.

Tolstoy, Odessa'ya askerleriyle gelmek isteyen Fransızların 3. Dünya Savaşı çıkarmak için uğraştığını savunarak, "Fransız askerlerini Ukrayna'ya gönderme fikri, Orly'de (Paris'te havalimanı) Fransa bayrağıyla örtülen tabutlarla sona erecek." dedi.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI YANKI UYANDIRMIŞTI

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti.

Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti. Macron'un bu sözleri üzerine Avrupalı siyasiler, NATO ve Avrupa Birliği (AB) Ukrayna'ya askeri birlik gönderilmeyeceğini bildiren açıklamalar yapmıştı. Öte yandan, Le Monde gazetesi, Macron'un bazı davetlilerin önünde, "gelecek yıl Odessa'ya askeri birlik göndermesi gerekeceğini" söylediğini iddia etmişti.

RUSYA BİR YERLEŞİM BİRİMİNİ DAHA KONTROL ALTINA ALDI

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Avdiyivka yönünde Tonenke yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Rus ordusunun gece bazı askeri hedefleri vurduğu belirtilen açıklamada, "Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetlerince 'Kinjal' hipersonik füze dahil yüksek hassasiyetli havadan atılan uzun menzilli füzelerle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karar alma merkezleri, lojistik üsleri, özel hareket kuvvetleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarına saldırı yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıların hedefine ulaştığı aktarılan açıklamada, bütün hedeflenen nesnelerin vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Donetsk bölgesinde bir yerleşim biriminin daha kontrolünün ele alındığı bildirilen açıklamada, "Avdiyivka yönünde 'Merkez' askeri birliklerinin koordineli eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Tonenke yerleşim birimi kurtarıldı." denildi.