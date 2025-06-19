Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ruslar zorda! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı

Ruslar zorda! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ruslar zorda! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkan Yardımcısı Oleg Aksyutin, Avrupa'daki doğal gaz tüketiminin 30 yılın en düşük seviyesine gerilediğini duyurdu.

Gazprom'un Başkan Yardımcısı Oleg Aksyutin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen "Doğal gaz endüstrisi: Doğu'ya yönelim" başlıklı panelde açıklamalarda bulundu.

Asya'da doğal gaz talebindeki büyümenin 5 yıl içinde yılda 100 milyar metreküpe ulaşacağını belirten Aksyutin, doğal gazın küresel enerji tüketimindeki payının 2050 itibarıyla yüzde 26 seviyesinde olacağı öngörüsünü paylaştı.

Ruslar zorda! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı - 1. Resim

Aksyutin, Asya-Pasifik bölgesi dahil dünyanın diğer gelişen bölgelerinde doğal gaz talebinin artmaya devam ettiğini bildirerek şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere ve Avrupa Birliği'nin doğal gaz tüketimi son üç yılda 100 milyar metreküp azaldı. Bu, bölgenin doğal gaz tüketiminin son 30 yılın en düşük seviyesine gerilediğine işaret ediyor."

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı. Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, söz konusu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Yöre insanı 'likapa' diyor, gramla satılan meyvenin binlerce fidanı dağıtıldıTam 1 buçuk metre boyunda! "Zehirsiz" denildiği anda iki kere ısırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD vizesinde yeni dönem! Bu şartı yerine getirmeyene randevu yok - DünyaBu şartı yerine getirmeyene randevu yokSpace X faciası: Bir kez daha hüsrana uğrattı! Görüntüler şoke etti - DünyaYeniden hüsran! ''Onuncu uçuş...''İsrail 'katliamını' çabuk unuttu: Hastane vurunca 'hak' vurulunca 'suç' oldu! - DünyaKatliamları unuttu, savaş suçundan bahsettiMaduro’dan Yahudi halkına açık çağrı! ''Netanyahu'yu durdurun'' - DünyaMaduro’dan Yahudi halkına açık çağrı!İsrail basını duyurdu! İran, Borsa merkezi Ramat Gan'ı vurdu - Dünyaİrani, İsrail'in borsa merkezini vurduİsrail, İran füzelerine engel olamadı! Tel Aviv'e bomba yağdı, finans merkezi ve en büyük hastane vuruldu - DünyaFinans merkezi ve en büyük hastane vuruldu
Sonraki Haber Yükleniyor...