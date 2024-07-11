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Rusya, cezaevinde ölen muhalif Navalnıy'ın eşini terörist listesine aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rusya, cezaevinde ölen muhalif Navalnıy&#039;ın eşini terörist listesine aldı
Rusya Federasyonu, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya, şubatta cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya’yı terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti.

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisinin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine Navalnaya eklendi.

TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILMIŞTI

Rusya'daki bir mahkeme, aşırılıkçı örgütler için faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği Navalnaya hakkında 9 Temmuz’da gıyabi tutuklama emri çıkarmıştı. Rusya Federal Cezaevi Hizmeti Servisi, 16 Şubat'ta Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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