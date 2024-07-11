Rusya, cezaevinde ölen muhalif Navalnıy'ın eşini terörist listesine aldı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Rusya, şubatta cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya’yı terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti.
Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisinin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine Navalnaya eklendi.
TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILMIŞTI
Rusya'daki bir mahkeme, aşırılıkçı örgütler için faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği Navalnaya hakkında 9 Temmuz’da gıyabi tutuklama emri çıkarmıştı. Rusya Federal Cezaevi Hizmeti Servisi, 16 Şubat'ta Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı