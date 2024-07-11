Anadolu'nun en büyük adası satıldı! Genç üretici yaptığıyla takdir topladı

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda bulunan bin dönümlük adayı satın alan Şanlıurfalı genç üretici, adaya 10 bin kayısı ağacı dikti.

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda bulunan bin dönümlük ada yaklaşık 4 yıl önce satışa çıkarılmıştı. Uzun bir süre satılmayı bekleyen ada, Şanlıurfa'da yaşayan genç üretici Ferzan Durmaz tarafından fark edildi.

684 DÖNÜMLÜK ALANI SATIN ALDI

Sivas'ın çeşitli ilçelerinde de tarımsal faaliyetler yürüten Durmaz, televizyon haberlerinde gördüğü satılık adayı almaya karar verdi. Ada sahibi ile iletişime geçen Durmaz, ada üzerindeki 684 dönümlük tapulu alanı satın alarak denize kıyısı olmayan Sivas'ta ada sahibi oldu.

10 BİN ADET AĞAÇ DİKTİ

Zenginler satın aldıkları adalarda tatil köyleri kurarken genç çiftçi adaya, 10 bin adet kayısı fidanı dikti ve ayçiçeği ekti. Anadolu'daki en büyük adanın sahibi olan Ferzan Durmaz, çevre köy sakinlerinin de desteğini alarak tarımsal üretimin yanı sıra adada hayvansal üretim de yapmayı amaçlıyor.

"TARIMA KAZANDIRMAK İSTEDİK"

Adanın satışa sunulduğunu haberlerde gördüğünü ifade eden Ferzan Durmaz, “Biz televizyondan gördük. Bir yıl bir buçuk yıl önce satış haberi yapılmıştı. Televizyonda denk geldik. Tarım arazisi diye geçiyor. Değerlendirdik, ayçiçeği ve kayısı ağaçları ektik. O şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Biz tarım amaçlı aldık. Bu şekilde de değerlendirdik. Çiftçilik de azalıyor, tarıma kazandıralım dedik biz burayı. Bu şekilde düşündük. Denizi olmayan Sivas'ta ada sahibi olmak bizi mutlu etti açıkçası. Tarımsal faaliyetlere devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

ANADOLU'NUN EN BÜYÜK ADASI

Ada sahibi Ferzan Durmaz ile çalışmalar yürüten Hüseyin Keleş ise, “Ada yaklaşık bin dönümden oluşuyor. Şu an ekilebilir arazi olarak yedi yüz küsur dönüm bir arazisi var. Ay çekirdeği ektik ve kayısı ağaç ektik. Fidan şu an evet gördüğünüz gibi. Urfa'dan abim Ferzan onlarla beraber onlar aldı burayı. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz. İlk hasadı bu sene çıkaracağız. Burası Anadolu'nun en büyük adası” şeklinde konuştu.