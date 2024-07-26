Rusya gece boyunca saldırdı! Kamikaze dronelar NATO üyesi Romanya'ya düştü

3. Dünya Savaşı adım adım yaklaşıyor.... Ukrayna'yı 2022 yılında işgal eden Rusya'ya ait 38 kamikaze insansız hava aracı gece boyunca saldırdı. Rus dronelarına ait enkazlar NATO üyesi Romanya'ya düştü.

3. Dünya Savaşı, artan gerilimle tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü. ABD, Almanya'ya silah yığarken, Rusya NATO'ya karşı harekete geçti. NATO üyesi Romanya'nın Ukrayna'yı iki yıl boyunca işgal altında tutan Rusya'ya ait droneları vurduğu iddiaları gündeme oturdu. Sosyal medyada dolaşan görüntülerin ardından Romanya'dan açıklama geldi.

AVRUPA'DA SAVAŞ HAZIRLIĞI

Avrupa Birliği ülkeleri bir süredir Rusya'nın Avrupa'ya saldırı planlarını konuşuyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa ülkelerinin Rusya ile bir savaşa hazırlandığını söylerken, ABD ise ilk kez Polonya'ya tank ve zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdi. Almanya'ya ise orta menzilli füze yığmaya başladı.

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesi de Rusya-NATO savaşına dair harita üzerinden senaryo yayımladı.

NATO ÜYESİ ÜLKE RUS İHALARINI DÜŞÜRDÜ İDDİASI

Tüm bu gelişmelerin ardından Rusya'nın bugün NATO üyesi Romanya'ya insansız hava araçlarıyla saldırdığı iddiaları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde NATO ülkesi Romanya'nın Rusya'ya ait İHA'ları Ukrayna hava sahasındayken vurduğu yer alıyordu. Görüntülerin ardından Romanya'dan açıklama geldi.

RUS İHA'LARINA AİT ENKAZ ROMANYA'YA DÜŞTÜ

Politioco'da yer alan habere göre Rusya'dan Ukrayna'ya gönderilen 38 kamikaze dronedan 3'ü Romanya hava sahasına girdi. Romanya'nın Tulcea bölgesi sakinleri çok sayıda patlama duydu. Yetkililer tarafından insansız hava aracı parçalarının Romanya'ya düşebileceği konusunda uyarıların ardından Ukrayna tarafından vurulan dronelar Romanya'ya düştü.

Yetkililer, Rus insansız hava araçlarının "özellikle Romanya'yı hedef almadığını" söyleyerek halktan panik yapmamalarını istedi.

Romanya Dışişleri Bakanı Luminiţa Odobescu, sosyal medyadaki iddialar sonrası açıklama yaptı. Odobescu X'te yaptığı açıklamada, "Rusya tarafından Ukrayna sivil altyapısına karşı daha saldırılar gerçekleştirildi. Romanya topraklarında enkaz bulundu. Bu konuda müttefiklerimizi bilgilendirdik ve onlarla koordinasyon halindeyiz. Romanya bu sorumsuz eylemleri şiddetle kınıyor." dedi.

Romanya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Finlandiya Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-18 jetinin durumu izlemek için gece boyunca bir Romen hava üssünden gönderildiğini söyledi.