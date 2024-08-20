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Rusya Kursk'u geri almak istiyor! Savaş uçakları bölgeye bomba yağdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya Kursk&#039;u geri almak istiyor! Savaş uçakları bölgeye bomba yağdırdı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna'nın Kursk ve Belgorod bölgelerine adım adım ilerlemesiyle peş peşe OHAL kararları alan Rusya, bölgede karşı saldırılarını sürdürüyor. Rus savaş uçakları, Kursk bölgesinde Ukrayna güçlerine yönelik hava saldırısı düzenledi. Ukrayna da karşı saldırı olarak Rus mevzilerini vurdu. Ayrıca Rusya, bölgede yeni askeri birlikler kuracağını duyurdu.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk ve diğer bölgelerinde başlattığı sürpriz saldırıların ardından savaşta şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Kursk ve Belgorod bölgelerinde OHAL ilan eden Rusya, bölgeyi tekrar ele geçirmek için hava saldırıları düzenledi. Ukrayna ise misilleme saldırısında bulundu.

KARŞILIKLI SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİ

Rusya'nın Kursk bölgesinde bulunan Ukrayna güçlerine SU-35 savaş uçakları ile hava operasyonu düzenlendi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Kurs bölgesindeki Ukrayna ordusuna ait hedefler SU-35 tipi savaş uçakları ile düzenlenen hava operasyonuyla imha edildi. Ukrayna ise, bölgede Rus mevzilerine saldırı düzenlediklerini belirtti.

RUSYA YENİ ASKERİ BİRLİKLER OLUŞTURDU

Rusya Savunma Bakanlığı, sınır bölgelerinin korunması için Belgorod, Kursk ve Bryansk'ta 3 askeri birlik oluşturuldu. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, sınır bölgelerinin askeri güvenliğine ilişkin koordinasyon konseyi toplantısında, 3 bölgenin yöneticileri, 3 birliğin komutanları ve bakanlıktaki sorumlularla 24 saat doğrudan iletişimin sağlandığını belirtti.

Koordinasyon Kurulunun her görevi için günlük uygulamadan sorumlu bir yetkilinin belirlendiğine dikkati çeken Belousov, "Sorunun kendi seviyesinde çözülmesi mümkün değilse konu bana bizzat getirilecek ve kararı ben vereceğim." ifadesini kullandı.

BÖLGE HALKI KORUNMAK İSTENİYOR

Belousov, ayrıca Rusya Genelkurmay Başkanlığının bir temsilcisi ile Belgorod, Kursk ve Bryansk askeri birliklerinin komutanlarının, bölgede yaşayan vatandaşların ve bölgelerin insansız hava araçları ve diğer saldırı araçlarına karşı korunmasından sorumlu olduğunu bildirdi.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine girmesiyle iki ordu arasında başlayan çatışmalar devam ediyor.

ZELENSYK YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kropyvnytskyi şehrindeki bir hastanede savaşta yaralanarak tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Zelenskiy, hastane ziyareti sırasında yaralı askerlerin tedavi gördüğü bölümleri gezerek, her biriyle tek tek görüştü. Onların sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

2 BÖLGEDE OHAL KARARI!

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sürpriz saldırıların ardından şiddetli çatışmalar çıkmıştı. Ukrayna'nın saldırılarında 10'larca sivil hayatını kaybederken, 100'ün üzerinde yaralı olduğu tespit edilmişti.

Kursk bölgesinde ilan edilen acil durum, daha sonra "federal acil durum" seviyesine yükseltilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın sürpriz saldırısını "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirmişti. Belgorod'da da olağanüstü hal ilan edilmişti.

100'E YAKIN YERLEŞİM YERİ ELE GEÇİRİLDİ

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un 7 Ağustos'ta Ukrayna'nın ilerleyişinin durdurulduğunu söylemesine rağmen Ukrayna güçleri henüz sınır ötesine çıkarılamadı. Ukrayna ordusu, Rus topraklarında yaklaşık bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini, 100'e yakın yerleşim yerinde kontrolün ele geçirildiğini duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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