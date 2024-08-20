Rusya Kursk'u geri almak istiyor! Savaş uçakları bölgeye bomba yağdırdı

Ukrayna'nın Kursk ve Belgorod bölgelerine adım adım ilerlemesiyle peş peşe OHAL kararları alan Rusya, bölgede karşı saldırılarını sürdürüyor. Rus savaş uçakları, Kursk bölgesinde Ukrayna güçlerine yönelik hava saldırısı düzenledi. Ukrayna da karşı saldırı olarak Rus mevzilerini vurdu. Ayrıca Rusya, bölgede yeni askeri birlikler kuracağını duyurdu.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk ve diğer bölgelerinde başlattığı sürpriz saldırıların ardından savaşta şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Kursk ve Belgorod bölgelerinde OHAL ilan eden Rusya, bölgeyi tekrar ele geçirmek için hava saldırıları düzenledi. Ukrayna ise misilleme saldırısında bulundu.

KARŞILIKLI SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİ

Rusya'nın Kursk bölgesinde bulunan Ukrayna güçlerine SU-35 savaş uçakları ile hava operasyonu düzenlendi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Kurs bölgesindeki Ukrayna ordusuna ait hedefler SU-35 tipi savaş uçakları ile düzenlenen hava operasyonuyla imha edildi. Ukrayna ise, bölgede Rus mevzilerine saldırı düzenlediklerini belirtti.

RUSYA YENİ ASKERİ BİRLİKLER OLUŞTURDU

Rusya Savunma Bakanlığı, sınır bölgelerinin korunması için Belgorod, Kursk ve Bryansk'ta 3 askeri birlik oluşturuldu. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, sınır bölgelerinin askeri güvenliğine ilişkin koordinasyon konseyi toplantısında, 3 bölgenin yöneticileri, 3 birliğin komutanları ve bakanlıktaki sorumlularla 24 saat doğrudan iletişimin sağlandığını belirtti.

Koordinasyon Kurulunun her görevi için günlük uygulamadan sorumlu bir yetkilinin belirlendiğine dikkati çeken Belousov, "Sorunun kendi seviyesinde çözülmesi mümkün değilse konu bana bizzat getirilecek ve kararı ben vereceğim." ifadesini kullandı.

BÖLGE HALKI KORUNMAK İSTENİYOR

Belousov, ayrıca Rusya Genelkurmay Başkanlığının bir temsilcisi ile Belgorod, Kursk ve Bryansk askeri birliklerinin komutanlarının, bölgede yaşayan vatandaşların ve bölgelerin insansız hava araçları ve diğer saldırı araçlarına karşı korunmasından sorumlu olduğunu bildirdi.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine girmesiyle iki ordu arasında başlayan çatışmalar devam ediyor.