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Rusya namluyu Fransa’ya çevirdi! Askeri güçle tehdit etti

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Rusya namluyu Fransa’ya çevirdi! Askeri güçle tehdit etti
Ria, Rusya, Ukrayna, Haber

Dünya Haberleri

ABD ile gerilim halinde olan Rusya, Fransa’nın üzerini çizmek üzere. 2020 yılından beri Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, Fransa’nın olası karşı desteğine tepki gösterdi. Rusya’dan açık tehdit geldi.

RIA haber ajansının aktardığına göre, Bakanlığın Avrupa Dairesi Başkanı Artyom Studnikov, Rusya'nın böyle bir durumda ne gibi önlemler alacağını belirtmedi ancak Moskova'nın Paris'i uyardığını söyledi.

Rusya namluyu Fransa’ya çevirdi! Askeri güçle tehdit etti - 1. Resim

Studnikov, Fransız kuvvetlerini Ukrayna'ya göndermenin iki nükleer silahlı ülke arasında çatışma riskini artıracağını da sözlerine ekledi.

Rusya namluyu Fransa’ya çevirdi! Askeri güçle tehdit etti - 2. Resim

FRANSA’DAN UKRAYNA’YA ‘ASKERİ BİRLİK’

Daha önce Fransa Savunma Bakanlığının, Ukrayna'ya 2 bin askerden oluşan birlik gönderme hazırlığında olduğu iddia edilmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hem içeride hem de savaş alanında daha saldırganlaştığını belirterek, "Rusya'nın yenilgiye uğratılmasının Avrupa'da güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Ukrayna'ya asker gönderme konusunun göz ardı edilemeyeceğini söylüyoruz" demişti.

Düzenleyen:  - Dünya
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