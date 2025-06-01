Rusya'da köprü çöktü, yolcu treni raylardan çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya’da köprünün çökmesi ve ardından yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, çalışmalar sürüyor.

Rusya'nın Belarus ve Ukrayna sınırı yakınında bulunan Bryansk bölgesinde köprü çöktü ve yolcu treni raylardan çıktı. Feci olay sonrası ortalık savaş alanına dönerken adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

3 ÖLÜ 28 YARALI VAR

Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz yaptığı açıklamada olayın tren ve araçların karıştığı kazalara yol açtığını açıkladı. Gelen ilk bilgiler arasında 3 kişinin hayatını kaybetti, 28 kişinin de yaralandığı yer aldı. Ekipler ölü sayısının artmasından endişeli olduklarını dile getirdi. .

YASADIŞI MÜDAHALE İDDİASI!

Moskova Demiryolları kazaya dair yaptığı açıklamada "ulaşımın işleyişine yasadışı müdahale sonucu bir yol köprüsü açıklığının çökmesi nedeniyle Klimov ile Moskova arasında bir trenin raydan çıktığını" söyledi.

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Kurtarma ekipleri hasar gören vagonlar ile lokomotifi incelemeye devam ediyor.