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"NATO katılımı masada değil" açıklaması Ukrayna'yı sarstı! Rusya'dan 'Trump bizi anlıyor' açıklaması

Kaynak: Dış Haberler
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&quot;NATO katılımı masada değil&quot; açıklaması Ukrayna&#039;yı sarstı! Rusya&#039;dan &#039;Trump bizi anlıyor&#039; açıklaması
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya, NATO'nun doğuya genişlemesinin kabul edilemez olduğunu vurgularken, ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi Kellogg da Putin'in endişelerinin makul olduğunu belirtti. Çek yetkililer, NATO genişlemesinin Rusya için faydalı olduğunu savunurken, Ukrayna'nın kısa vadede NATO'ya üyeliğinin gerçekçi olmadığı ifade edildi.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, tarafalar arasında barışı sağlamaya yönelik müzakereler de sürüyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin kabul edilemez olduğu yönündeki Rusya pozisyonunu tutarlı bir şekilde ilettiğini" belirterek, Washington'un bu tutumu dikkate almış göründüğünü ifade etti.

"MAKUL BİR ENDİŞE"

Peskov'un bu açıklaması, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg'ın "Putin'in NATO genişlemesi konusundaki endişelerinde haklı olduğu" yönündeki ifadelerinin ardından geldi. Kellogg, ABC News'e verdiği röportajda "Bu makul bir endişe. Bunu defalarca söyledik. Bizim için Ukrayna'nın NATO'ya katılımı masada bile değil" demişti.

Reuters'ın haberine göre Putin, Ukrayna ile yapılacak bir barış anlaşmasının NATO'nun genişlemesini durdurma yazılı taahhüdünü içermesini talep ediyor. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Kellogg'ın bu ifadelerinin Rusya-ABD arka kanal görüşmelerinin bir sonucu olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

"SAVAŞ BAŞKA YERLERDE"

Kellogg, bu durumun sadece transatlantik askeri ittifaka katılma arzusunu tekrar tekrar dile getiren Ukrayna'yı değil, aynı zamanda Gürcistan ve Moldova gibi ülkeleri de etkileyeceğini kabul etti.

Kellogg'ın açıklamalarının ardından Çek Dışişleri Bakanı Jan Lipavský, X hesabından "NATO'nun genişlemesi Rusya'nın güvenliği açısından yararlıdır. Rusya'nın NATO ülkeleriyle sınır komşusu olduğu yerlerde savaş yok. Savaş başka yerlerde" ifadelerini kullandı.

"NATO'YA DAVET GERÇEKÇİ DEĞİL"

Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgali, hem İsveç hem de Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvuruda bulunmasına ve sonunda üyeliğe kabul edilmesine yol açmıştı.

Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel geçen hafta Politico'ya verdiği röportajda, Trump yönetiminin muhalefeti nedeniyle Ukrayna'nın kısa vadede NATO'ya davet edilmesinin "gerçekçi olmadığını" söylemiş, ancak Kiev'in NATO'ya katılımının ittifakı güçlendireceğini vurgulayarak müttefiklerin "bu fikirden vazgeçmemeleri gerektiğini" ifade etmişti.

Ukrayna hükümeti, Cuma öğleden sonra itibarıyla Kellogg'ın açıklamalarına yanıt vermedi.

Kaynak: Dış Haberler

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