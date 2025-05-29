Beşiktaşlı Keny Arroyo'ya talip çıktı: Brezilya, Rusya ve Ukrayna'dan teklif var

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Keny Arroyo için transfer teklifleri gelmeye başladı. Brezilya'nın köklü kulübü Santos, genç yıldız adayını kiralamak istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo'ya talipler artıyor.

RTI Esporte'nin haberine göre, Brezilya futbolunun köklü kulübü Santos, Arroyo'yu 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için girişimlere başladı.

Arroyo için yalnızca Brezilya'dan değil, Rusya ve Ukrayna'dan da teklifler olduğu belirtildi. Ancak Rus ve Ukrayna kulüplerinin isimleri şimdilik açıklanmadı.

Beşiktaş, Arroyo'nun bonservisinin yüzde 50'sini 5 milyon 650 bin euroya Independiente del Valle'den almıştı. Siyah-beyazlılar, 2,5 milyon Euro daha ödeyerek oyuncunun bonservis payının yüzde 30'unu daha satın alma hakkına sahip durumda. Bu durumda Independiente'nin satıştan elde edeceği gelir yüzde 20'ye düşecek.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 maçta görev yapan genç yıldız, 2 golle skora katkı sağladı.