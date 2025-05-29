Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaşlı Keny Arroyo'ya talip çıktı: Brezilya, Rusya ve Ukrayna'dan teklif var

Beşiktaşlı Keny Arroyo'ya talip çıktı: Brezilya, Rusya ve Ukrayna'dan teklif var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaşlı Keny Arroyo&#039;ya talip çıktı: Brezilya, Rusya ve Ukrayna&#039;dan teklif var
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Keny Arroyo için transfer teklifleri gelmeye başladı. Brezilya'nın köklü kulübü Santos, genç yıldız adayını kiralamak istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo'ya talipler artıyor.

Beşiktaşlı Keny Arroyo'ya talip çıktı: Brezilya, Rusya ve Ukrayna'dan teklif var - 1. Resim

RTI Esporte'nin haberine göre, Brezilya futbolunun köklü kulübü Santos, Arroyo'yu 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için girişimlere başladı.

Arroyo için yalnızca Brezilya'dan değil, Rusya ve Ukrayna'dan da teklifler olduğu belirtildi. Ancak Rus ve Ukrayna kulüplerinin isimleri şimdilik açıklanmadı.

Beşiktaşlı Keny Arroyo'ya talip çıktı: Brezilya, Rusya ve Ukrayna'dan teklif var - 2. Resim

Beşiktaş, Arroyo'nun bonservisinin yüzde 50'sini 5 milyon 650 bin euroya Independiente del Valle'den almıştı. Siyah-beyazlılar, 2,5 milyon Euro daha ödeyerek oyuncunun bonservis payının yüzde 30'unu daha satın alma hakkına sahip durumda. Bu durumda Independiente'nin satıştan elde edeceği gelir yüzde 20'ye düşecek.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 maçta görev yapan genç yıldız, 2 golle skora katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'den Lübnan'a askeri yardım!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Solwie Energy Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükseldi - SporBir takım daha Süper Lig'e yükseldi!Milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı! - SporMilli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı!Suudi Arabistan, Cristiano Ronaldo'yu bırakmak istemiyor! - SporSuudi Arabistan, Cristiano Ronaldo'yu bırakmak istemiyor!Fatih Terim'den Muslera'ya veda mesajı: "Her şey için teşekkürler, evlat!" - SporFatih Terim'den Muslera'ya veda mesajı!Barcelona, Rashford için harekete geçti! Deco'dan 4 yıldızlık liste - SporBarcelona, Rashford için harekete geçti! Deco'dan 4 yıldızlık listeValentin Rosier'in yeni adresi Osasuna oldu - SporValentin Rosier'in yeni adresi Osasuna oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...