Rusya'da olaylı seçimler ikinci gününde: Sandıklara molotofkokteylli saldırı

Rusya'da 3 gün sürecek devlet başkanlığı seçimlerinde ikinci gününde de protestolar devam ediyor. Volgograd bölgesinde bir seçim noktasına molotofkokteyli atıldı, Yekaterinburg kentinde ise sandığa yeşil boya dökmeye çalışan kadın polis tarafından engellendi. Merkezi Seçim Kurulu ile elektronik oylama sistemlerine 90 binden fazla siber saldırı gerçekleştirildi bildirildi.

Rusya'daki seçmenler, 3 gün sürecek devlet başkanlığı seçimi için bugün de sandık başında. Bugüne kadar 4 dönem devlet başkanlığı yapmış olan ve bu seçimde de 'favori' görülen Vladimir Putin, seçime 'bağımsız' olarak girerken, protestolar devam ediyor.

BOYA, MOLOTOFKOKTEYLİ...

Seçimlerin adil olmadığını düşünen birçok kişi oy pusulalarının atıldığı sandıklara boya döküyor. Seçimin ikinci gününde Yekaterinburg kentteki bir spor salonunda bir kadın sandığa yeşil boya dökmek istedi, ancak Rus polisi hızla müdahale etti. Polise direnen kadın gözaltına alınırken, hakkında seçimleri engellediği gerekçesiyle dava açıldı.

Volgograd bölgesinde ise bir kadın seçim merkezinde molotofkokteyli attı. Sandık çevresindeki alevler kısa sürede söndürülürken, eylemi gerçekleştiren kadın gözaltına alındı.

90 BİNDEN FAZLA SİBER SALDIRI

Rus telekomünikasyon şirketi Rostelecom'un Bilgi Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Igor Lyapunov seçim güvenliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Seçim portallarının merkezlerine, Merkezi Seçim Komisyonu ve elektronik oylama sistemi kaynaklarına 90 binin üzerinde siber saldırı gerçekleşti” dedi.

Saldırıların bugüne kadarki en büyük siber saldırı olduğunu vurgulayan Lyapunov, “Bu sayısı, bugüne kadar yapılan saldırıların 8 katı. Saldırılar Ukrayna'dan, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'daki IP adreslerinden gerçekleşiyor. Siber saldırıların profesyonelce gerçekleştirilmesi nedeniyle saldırılarda özel grupların görev aldığını anlayabiliyoruz” diye konuştu.

PUTİN'İN ADAYLIĞINI DESTEKLEYEN PARTİYE DE SALDIRI

Putin’in yeniden adaylığını destekleyen Birleşik Rusya Partisi de siber saldırının hedefi oldu. Partiden yapılan açıklamada, “Birleşik Rusya, partinin tüm elektronik hizmetlerine yönelik geniş çaplı siber saldırılar tespit ediyor. Birleşik Rusya’nın dijital hizmetlerinin kritik altyapısına destek amacıyla, bazı çalışmalar geçici olarak askıya alındı. Partinin merkez yürütme komitesinin uzmanları, Roskomnadzor (Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu) ve bilgi güvenliği ortaklarıyla birlikte saldırıları püskürtüyor” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Rusya Merkezi Seçim Komisyonuna göre ülke genelinde seçime katılım oranı Moskova saatiyle 13.32 itibarıyla yüzde 40'ı aştı.